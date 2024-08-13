«Час удерживал девушку в машине и приставал к ней». В Петербурге таксиста обвинили в сексуальном домогательстве

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении петербургского таксиста. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что водитель приставал к пассажирке.
«В социальных медиа сообщается о том, что в Санкт-Петербурге водитель такси час удерживал девушку в машине и приставал к ней», — отметили в СК России.
Сейчас следователи проводят процессуальную проверку по статье «Насильственные действия сексуального характера» (
Также Бастрыкин поручил
Напомним, в начале августа столичные следователи заинтересовались таксистом, который домогался пассажирки в Москве и снимал свои действия на видео.