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    «Час удерживал девушку в машине и приставал к ней». В Петербурге таксиста обвинили в сексуальном домогательстве

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    Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении петербургского таксиста. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что водитель приставал к пассажирке.

    «В социальных медиа сообщается о том, что в Санкт-Петербурге водитель такси час удерживал девушку в машине и приставал к ней», — отметили в СК России.

    Сейчас следователи проводят процессуальную проверку по статье «Насильственные действия сексуального характера» (132 УК РФ).

    Также Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой представить доклад о расследовании дела.

    Напомним, в начале августа столичные следователи заинтересовались таксистом, который домогался пассажирки в Москве и снимал свои действия на видео.

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    СКБастрыкинТаксистНасильственные действия сексуального характера
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