«Час удерживал девушку в машине и приставал к ней». В Петербурге таксиста обвинили в сексуальном домогательстве

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении петербургского таксиста. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что водитель приставал к пассажирке.

«В социальных медиа сообщается о том, что в Санкт-Петербурге водитель такси час удерживал девушку в машине и приставал к ней», — отметили в СК России.

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку по статье «Насильственные действия сексуального характера» ( 132 УК РФ ).