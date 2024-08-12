Есть все же плюсы в магнитных бурях. Посмотрите на северное сияние в Петербурге и Ленобласти

Магнитные бури вызвали в Петербурге и на севере области полярное явление, об этом 12 августа предупреждал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус и подтвердили читатели «Фонтанки». Собрали для вас самые красивые кадры.
читатель «Фонтанки»
Временами интенсивность магнитных бурь 12 августа достигала уровня G4 — сильной магнитной бури. В такой ситуации, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вероятность полярных сияний на широте Москвы и более северных территориях составляет 75%.