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    Есть все же плюсы в магнитных бурях. Посмотрите на северное сияние в Петербурге и Ленобласти

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    10 комментариев

    Магнитные бури вызвали в Петербурге и на севере области полярное явление, об этом 12 августа предупреждал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус и подтвердили читатели «Фонтанки». Собрали для вас самые красивые кадры.

    читатель «Фонтанки»

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    Временами интенсивность магнитных бурь 12 августа достигала уровня G4 — сильной магнитной бури. В такой ситуации, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вероятность полярных сияний на широте Москвы и более северных территориях составляет 75%.

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    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
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