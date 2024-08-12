    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, сев

    755мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.95eur96.69

    В Петербурге не нашлось места, где можно искупаться без риска для здоровья

    1983
    8 комментариев

    Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проверила девять водных акваторий. Оказалось, что в девяти акваториях города качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства, сообщает 12 августа пресс-служба ведомства.

    Проверка была организована на озерах, водоемах, реках и в Финском заливе Петербурга. Как и неделю назад, качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, купаться на всех 24 пляжах города нельзя. Полный список можно посмотреть здесь.

    Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что употребление воды из таких водоемов, в том числе путем заглатывания при купании, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

    Петербуржцев призывают избегать купания в стоячих водоемах с густой растительностью, в болотистых районах и на мелководье, где гнездятся птицы. Купание в таких местах грозит церкариальным или шистосоматидным дерматитом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РоспотребнадзорЧистота воды
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close