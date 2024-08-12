В Петербурге не нашлось места, где можно искупаться без риска для здоровья

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проверила девять водных акваторий. Оказалось, что в девяти акваториях города качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства, сообщает 12 августа пресс-служба ведомства.
Проверка была организована на озерах, водоемах, реках и в Финском заливе Петербурга. Как и неделю назад, качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, купаться на всех 24 пляжах города нельзя. Полный список можно посмотреть здесь.
Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что употребление воды из таких водоемов, в том числе путем заглатывания при купании, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.
Петербуржцев призывают избегать купания в стоячих водоемах с густой растительностью, в болотистых районах и на мелководье, где гнездятся птицы. Купание в таких местах грозит церкариальным или шистосоматидным дерматитом.