В Петербурге не нашлось места, где можно искупаться без риска для здоровья

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проверила девять водных акваторий. Оказалось, что в девяти акваториях города качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства, сообщает 12 августа пресс-служба ведомства.



Проверка была организована на озерах, водоемах, реках и в Финском заливе Петербурга. Как и неделю назад, качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, купаться на всех 24 пляжах города нельзя. Полный список можно посмотреть здесь.