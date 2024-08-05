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    Роспотребнадзор проверил качество воды на 24 пляжах Петербурга. Результаты неутешительны

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    Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 5 августа сообщила о результатах проверки на соответствие требованиям санитарного законодательства качества воды 9 водных акваторий (24-х пляжей), расположенных на территории Санкт-Петербурга.

    Специалисты ведомства отобрали 240 проб воды водных объектов для на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели.

    Были проверены:

    — Колонистский пруд — Пушкинский район;

    — «Морские Дубки» — Приморский район;

    — Финский залив: пляжи «Дубковский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи»; озеро Разлив: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый» — Курортный район;

    — Финский залив: пляж «Кронштадтский» — Кронштадтский район;

    — озеро Безымянное — Красносельский район;

    — река Ижора (Взрослый и Детский пляж) — Колпинский район;

    — Ольгинский водоем — Выборгский район;

    — 1-е Суздальское озеро (Верхнее), 2-е Суздальское озеро (Среднее) и 3-е Суздальское озеро (Нижнее) — Выборгский район.

    Результат обескураживает:

    качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах.

    Пресс-служба Роспотребнадзора обратила внимание, что употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и прочими инфекционными болезнями, и советовала избегать купания в стоячих водоемах с густой растительностью, болотистых районах, на мелководье и в местах, где гнездятся птицы. Купание в них грозит церкариальным или шистосоматидным дерматитом.

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