Роспотребнадзор проверил качество воды на 24 пляжах Петербурга. Результаты неутешительны

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 5 августа сообщила о результатах проверки на соответствие требованиям санитарного законодательства качества воды 9 водных акваторий (24-х пляжей), расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Специалисты ведомства отобрали 240 проб воды водных объектов для на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели.

Были проверены:

— Колонистский пруд — Пушкинский район;

— «Морские Дубки» — Приморский район;