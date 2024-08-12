В квартире дома на Гороховой улице, 46, где произошло обрушение перекрытий, велись работы по несогласованной перепланировке. Об этом
«Причиной обрушения стали несогласованные работы по перепланировке, проводимые в помещении на четвертом этаже», — сообщили в районной администрации.
Первичное обследование показало, что расселять дом не нужно. Сейчас в здании проводят противоаварийные работы.
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности при проведении строительных работ — по статье
Обрушение перекрытия между чердаком и квартирой на четвертом этаже в доме на Гороховой, 46 произошло вечером
Подробнее о том, как живет дом на Гороховой, и об опасениях жильцов за его сохранность читайте в материале «Фонтанки».
В доме на Гороховой перекрытия рухнули из-за несогласованной перепланировки — администрация
В квартире дома на Гороховой улице, 46, где произошло обрушение перекрытий, велись работы по несогласованной перепланировке. Об этом
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.