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    В доме на Гороховой перекрытия рухнули из-за несогласованной перепланировки — администрация

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    В квартире дома на Гороховой улице, 46, где произошло обрушение перекрытий, велись работы по несогласованной перепланировке. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

    «Причиной обрушения стали несогласованные работы по перепланировке, проводимые в помещении на четвертом этаже», — сообщили в районной администрации.

    Первичное обследование показало, что расселять дом не нужно. Сейчас в здании проводят противоаварийные работы.

    Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности при проведении строительных работ — по статье 216 УК РФ.

    Обрушение перекрытия между чердаком и квартирой на четвертом этаже в доме на Гороховой, 46 произошло вечером 11 августа. «Фонтанка» показывала, как выглядит эта квартира изнутри после обрушения.

    Подробнее о том, как живет дом на Гороховой, и об опасениях жильцов за его сохранность читайте в материале «Фонтанки».

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