В доме на Гороховой перекрытия рухнули из-за несогласованной перепланировки — администрация

В квартире дома на Гороховой улице, 46, где произошло обрушение перекрытий, велись работы по несогласованной перепланировке. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба администрации Центрального района.



«Причиной обрушения стали несогласованные работы по перепланировке, проводимые в помещении на четвертом этаже», — сообщили в районной администрации.



Первичное обследование показало, что расселять дом не нужно. Сейчас в здании проводят противоаварийные работы.



Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности при проведении строительных работ — по статье 216 УК РФ .



Обрушение перекрытия между чердаком и квартирой на четвертом этаже в доме на Гороховой, 46 произошло вечером 11 августа . «Фонтанка» показывала, как выглядит эта квартира изнутри после обрушения.



Подробнее о том, как живет дом на Гороховой, и об опасениях жильцов за его сохранность читайте в материале «Фонтанки».

