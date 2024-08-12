Чемпионка из российской тюрьмы и батя из Турции. Семь историй Олимпиады

Фото: AP/TASS Поделиться Поделиться





Олимпиада в Париже подарила всему миру множество историй. Одни из них дарили улыбки, от других на глаза наворачивались слезы, в третьи в принципе сложно было поверить, что такое бывает. Отдел спорта «Фонтанки» вспоминает самые памятные сюжеты Игр.



Батя из Турции Турок Юсуф Дикеч, выигравший серебро в смешанной паре в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров , стал одним из главных символов Олимпиады. Пока его соперники использовали специальные линзы и наушники, которые делали их похожими на киборгов, Юсуф выглядел, как только что вставший с дивана батя в спортивках, белой майке и с рукой в кармане.



Его поза с рукой в кармане тут же стала главным мемом олимпийского Парижа. Сразу несколько спортсменов праздновали свои победы на этих Играх в таком стиле.



Для 51-летнего Дикеча это первая медаль Игр, хотя до этого он участвовал в пяти Олимпиадах. До спортивной карьеры Дикеч работал в генеральном командовании жандармерии Вооруженных сил Турции: это подразделение выполняет функции, схожие с российской полицией и Росгвардией. Юсуф ушел в отставку в звании старшего сержанта.



Участвовать в состязаниях начал еще во время службы. В 2006 году служитель закона обновил мировой рекорд по стрельбе из пистолета на 25 метров на чемпионате мира среди военных, а в 2013 году завоевал среди коллег золото и серебро на Средиземноморских играх. Он любит танцы и кошек, а его главная болельщица — его дочь-подросток, которая старается не пропускать соревнования папы.

Вместе с Дикечем серебряным призером Олимпиады стала Шеввал Илайда Тархан. Спортсменка стреляла в точно такой же позе, не вынимая руки из кармана, но зрительский ажиотаж ее не коснулся.



Из тюрьмы на Олимпиаду Баскетболистка Бриттни Грайнер в составе сборной США выиграла золото Олимпиады, несмотря на то что провела почти год в российской тюрьме. Ее показатели на турнире составили 7,3 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

17 февраля 2022-го Бриттни Грайнер задержали в Шереметьево: у нее нашли вейпы с гашишным маслом. 5 августа ее признали виновной в контрабанде наркотиков и приговорили к 9 годам колонии. Там она пробыла до начала декабря 2022 года , когда Штаты обменяли ее на российского бизнесмена Виктора Бута.



«Я не думала, что окажусь на Олимпиаде в Париже после всего того, что мне пришлось пережить. Эта золотая медаль займет особое место среди двух других, которые мне посчастливилось выиграть», — заявила Грайнер после победного финала против Франции (67:66) .

Победа в память о Рио Шарон ван Раувендал из Нидерландов выиграла золотую медаль в Париже в заплыве на 10 километров на открытой воде. Свой успех она посвятила псу Рио, который не дожил до соревнований во Франции всего несколько месяцев. В память о собаке Шарон набила на руке татуировку в виде собачьей лапы.



В Рио-2016, как и сейчас в Париже, Шарон взяла золото в марафонском плавании, а после подарила себе шпица. Назвала его в честь города, где добилась главного успеха в карьере, — Рио.



Шарон очень любила забавного песика: он радостно встречал ее с выступлений. Девушка рассказывает, что купила дом с садиком, чтобы жить с собакой за городом после Игр. Но весной этого года Рио заболел. Чтобы продлить жизнь 7-летнему питомцу, нужна была операция, но ее сделать не успели: через пару дней Рио стало хуже, он умер по дороге к ветеринару.



«Сегодня мне нужно попрощаться с моим маленьким человечком, который подарил лучшие чувства на свете. Лучше, чем любая медаль, которую я когда-либо выигрывала. Лучше, чем любой момент, который я когда-либо переживала в плавании. Ты есть и всегда будешь самым важным в моей жизни», — писала она в соцсетях.

После смерти собаки Шарон пережила сложнейший месяц. Плавание больше не имело значения. Она не выходила на тренировки десять дней и из-за стресса похудела на три килограмма. Но любовь к воде победила.

В память о Рио она сделала татуировку в виде собачьей лапки на правом запястье.

Шарон победила, опередив на финише соперницу из Австралии на пять секунд, и стала первой в истории с двумя золотыми медалями Олимпиад на открытой воде.

После финиша Ван Раувендал указала на свою татуировку и поцеловала ее. Она выполнила обещание, данное ушедшему из жизни пушистому другу.



Брейк-данс из Австралии Преподавательница из Австралийского университета Рэйчел Ганн с треском проиграла на Олимпиаде в брейк-дансе, но в одночасье покорила народ.

36-летняя под ником Raygun на подиум вышла в костюме теннисного линейного судьи и начала танцевать что-то совсем не похожее на брейкинг (так официально называется этот вид спорта).



Особенно всех поразила ее поза тираннозавра, которая разошлась на мемы и на фан-арты.



И пока одни люди в соцсетях разносили ее в пух и прах («Ей нужен обряд экзорцизма», «Когда наврал в резюме и получил работу», «Она в одиночку сделала всё, чтобы брейк больше никогда не появился на Олимпиаде»), другие восхищались ею.

Сама Рэйчел заявила, что хотела показать что-то новое, необычное и креативное.

«Я никогда не собиралась превзойти этих девушек в том, что у них получается лучше всего: в динамике и силовых движениях. Поэтому я хотела двигаться по-другому, быть артистичной и креативной», — призналась Рэйчел.

OnlyFans-модель с медалью Прыгунья с шестом Алиша Ньюман на Олимпиаде в Париже завоевала бронзу. Свой успех она отметила тверком. Кажется, такое на Играх зрители увидели впервые. Как оказалось, Ньюман имеет верифицированную страницу в OnlyFans, где публикует откровенные фото.



Алиша родилась в 1994 году в канадской провинции Онтарио. До 13 лет занималась спортивной гимнастикой, но из-за травмы поясничного позвонка пришлось перейти в легкую атлетику.

Впервые на Олимпийских играх Алиша Ньюман выступила в 2016 году . Она заняла 17-е место в квалификации с результатом 4,45 метра , не попав в финальную часть соревнований. А в Токио прыгунья выступала через три месяца после травмы, поэтому даже не прошла квалификацию. На ЧМ-2022 и ЧМ-2023 история повторилась. Проблемы Ньюман были связаны не только с физическим, но и с ментальным здоровьем.

«Я не чувствовала себя счастливой. Мне нужно было отойти и заняться своим психическим здоровьем. Весь нынешний год я готовилась к Парижу. Это было так забавно, потому что я чувствовала, что упустила Токио и упустила Рио. Тогда я не была в лучшей форме ни в прыжковом секторе, ни за его пределами», — рассказывала девушка.



Примерно тогда же она завела аккаунт на OnlyFans. Ежемесячная подписка на интимный контент Алиши стоит 12 долларов . По словам Ньюман, это помогло ей не только решить финансовые проблемы, но и вернуть веру в себя.



«Я та самая дерзкая женщина. Мне нравится носить бикини, фотографировать себя сзади, показывать свои изгибы. Ведь я не знаю, когда потеряю это тело», — считает спортсменка.

Выиграл медаль на лошади погибшей девушки Француз Стефан Ландуа выиграл серебро Олимпиады на коне своей девушки Таис Мехест, которая погибла на соревнованиях в 2019 году .



Мехест тренировалась на конюшне родителей в Нормандии. С ней работал Стефан Ландуа — парень из простой семьи, где очень любили лошадей, но профессионально конным спортом никогда не занимались. В 2017-м родители купили Мехест пятилетнего серого мерина Шамана Дюмонсо. Таис мечтала выступить с ним на домашней Олимпиаде. Но в 2019-м ее история оборвалась: Мехест погибла, упав с Шамана на соревнованиях. Ей было всего 22 .

По просьбе родителей девушки Ландуа забрал лошадь — слишком болезненные воспоминания с ней связаны. Молодой человек стал тренироваться сам. Еще четыре года назад о нем вообще никто не знал. А в 2023-м Ландуа стал бронзовым призером чемпионата Европы. Медаль он взял на том самом ипподроме, где за четыре года до этого случилась трагедия.



Выиграв серебро в Париже, он послал воздушный поцелуй в небо и сказал: «Таис мечтала выступить на Играх на этой лошади. Начав заботиться о Шамане, я сразу же поставил себе ту же цель. Но я думал об этом без особой веры. Постепенно мы преодолевали шаг за шагом. Лошадь показала мне, что тоже этого хочет».

Путь от беженки до золота Олимпиад Сифан Хассан добилась впечатляющего для стайера результата на Олимпиаде в Париже. На одних соревнованиях она взяла три медали: две бронзы на 5 и 10 километров и золото в марафоне.



За 16 лет до этого мама Сифан посадила 15-летнюю девочку в самолет из Эфиопии в Нидерланды, чтобы та попросила убежище в европейской стране. Сифан на 8 месяцев оказалась в центре просителей убежища. Она постоянно плакала, потому что это было больше похоже на тюрьму. Фонд, опекающий Хассан, перевез ее сначала в город Леуварден, где она впервые пошла в легкоатлетический клуб. Там она познакомилась с тренером, которая одолжила девочке свои кроссовки и форму — у маленький Сифан ничего этого не было.



В 2011-м она отправилась в Эйндховен, чтобы учиться на медсестру и продолжать тренировки. Ее тренер Тон ван Хосел описывал ее стиль бега как «фантастический», а еще отмечал боевой настрой.

Спустя еще пару лет Сифан присоединилась к национальному тренировочному центру, получила паспорт и смогла представлять страну, давшую ей убежище, на международном уровне. После Рио-2016 (там осталась без медалей) Сифан была опустошена и даже думала закончить карьеру.



«Мне было так больно. Я семь раз принимала душ, чтобы успокоиться, но так и не успокоилась», — вспоминала она пятое место на 1500 метров . Однако она смогла собраться и вернуться в спорт. «Представляете, после Рио, когда меня спросили, стану ли я олимпийским чемпионом, я ответил: "Нет!"» — вспоминала Сифан.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

