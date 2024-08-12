В Транспортном переулке в центре Петербурга полыхала «Газель». Посмотрите, как ее тушили

В Транспортном переулке, у дома 4, в центре Петербурга загорелась «Газель». Автомобиль вспыхнул около 16:00 в понедельник, 12 августа.
Как сообщили «Фонтанке» очевидцы пожара, прохожие останавливались посмотреть на яркое пламя, а автомобилисты аккуратно проезжали мимо. Люди боялись, что машина взорвется. На кадрах видно, как до приезда пожарных отважный мужчина пытается устранить возгорание самостоятельно с помощью огнетушителя.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе МЧС России по Петербургу сообщили, что в 16:39 пожар ликвидировали. Для этого привлекли две единицы техники и десять человек личного состава.
Информация о пострадавших не поступала. Отмечается, что «в автомобиле марки «Газель» сгорели сгораемые части».