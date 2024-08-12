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Город «Сядь. Ну как? Здорово?» Беглов проверил твердость школьной колонны на депутате от КПРФ

«Сядь. Ну как? Здорово?» Беглов проверил твердость школьной колонны на депутате от КПРФ

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20 комментариев

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел новое здание школы № 459 в Шушарах. Как сообщает пресс-служба администрации города 12 августа, глава города остался удовлетворен не всеми деталями отделки.

«В этой школе сам проект хороший, строители тоже профессиональные, но есть определенные недоделки», — сказал губернатор. Он заметил, что не обеспечена достаточная электрическая мощность в актовом зале, в спортивном зале отсутствуют защитные сетки на окнах, а в малом спортзале течет с потолка.

Видео о том, как губернатор осматривает школу, опубликовал в телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. Беглов предложил депутату от КПРФ Александру Рассудову (до избрания он трудился в компании «Лидер-групп», которая сейчас как раз и строила эту школу) сесть на круглую скамейку. Он нажал на плечо депутата так, что тот коснулся головой угла колонны.

«Сядь. Ну как? Здорово? Еще разочек! Во! Я же говорил все эти вещи зашивать, накладные уголки должны быть мягкие», — сказал губернатор.

Школу должны открыть 1 сентября. Найденные недостатки до этого времени строители устранят.

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Комментарии
20
Snow*
12 августа 2024, 17:13
вопрос к знатокам - какую вещь Беглов велел зашить Сане, чтобы ему было мягко сидеть?
Snow*
12 августа 2024, 17:27
...строители тоже профессиональные, но есть определенные недоделки», - сказал губернатор. -... в малом спортзале течет с потолка." (!!!) Но это мелочь, к тому же при Беглове повсюду течет с потолка, это фирменный стиль.
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