В Кронштадте отменили пресс-тур на док Петра I, построенный в 1752 году. Комиссия признала объект аварийным

В Кронштадте отменили пресс-тур на закрытый Петровский док, где планировали презентовать проект нового экскурсионного маршрута. Принять соответствующее решение рекомендовала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом «Фонтанке» сообщила пресс-служба Музея истории Кронштадта 12 августа .



Петровский док — индустриальный объект культурного наследия федерального значения, строительство которого началось по указу Петра I в 1719 году и завершилось в 1752-м . Он был первым в России гидротехническим сооружением, предназначенным для ремонта и строительства кораблей. Док находится на берегу Петровского канала, рядом с «Домом маяков» и Петровским парком. Сейчас ведутся работы по его восстановлению и наполнению новыми смыслами. Именно в рамках этого процесса был разработан новый экскурсионный маршрут, который хотели презентовать журналистам. Для всех посетителей территорию планируют открыть к лету 2025 года .



Пресс-тур был назначен на 15 августа, о его отмене стало известно в понедельник, 12 августа .



«Решение об отмене мероприятия принято администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга в связи с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Объект признан аварийным, создающим угрозу жизни и здоровью граждан, основываясь на нормах закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 номер 473–27 », — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Музея истории Кронштадта, под управлением которого находится часть территорий дока.



В июле в Кронштадте был отменен Главный военно-морской парад — из опасений, что по военным кораблям может быть нанесен удар с воздуха.

