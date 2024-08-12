    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    752мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd87.99eur95.18

    В Кронштадте отменили пресс-тур на док Петра I, построенный в 1752 году. Комиссия признала объект аварийным

    1201
    3 комментария

    В Кронштадте отменили пресс-тур на закрытый Петровский док, где планировали презентовать проект нового экскурсионного маршрута. Принять соответствующее решение рекомендовала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом «Фонтанке» сообщила пресс-служба Музея истории Кронштадта 12 августа.

    Петровский док — индустриальный объект культурного наследия федерального значения, строительство которого началось по указу Петра I в 1719 году и завершилось в 1752-м. Он был первым в России гидротехническим сооружением, предназначенным для ремонта и строительства кораблей. Док находится на берегу Петровского канала, рядом с «Домом маяков» и Петровским парком. Сейчас ведутся работы по его восстановлению и наполнению новыми смыслами. Именно в рамках этого процесса был разработан новый экскурсионный маршрут, который хотели презентовать журналистам. Для всех посетителей территорию планируют открыть к лету 2025 года.

    Пресс-тур был назначен на 15 августа, о его отмене стало известно в понедельник, 12 августа.

    «Решение об отмене мероприятия принято администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга в связи с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Объект признан аварийным, создающим угрозу жизни и здоровью граждан, основываясь на нормах закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 номер 473–27», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Музея истории Кронштадта, под управлением которого находится часть территорий дока.

    В июле в Кронштадте был отменен Главный военно-морской парад — из опасений, что по военным кораблям может быть нанесен удар с воздуха.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Док ПетраАварийный объектПресс-тур
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close