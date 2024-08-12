В Кронштадте отменили пресс-тур на закрытый Петровский док, где планировали презентовать проект нового экскурсионного маршрута. Принять соответствующее решение рекомендовала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом «Фонтанке» сообщила пресс-служба Музея истории Кронштадта
Петровский док — индустриальный объект культурного наследия федерального значения, строительство которого началось по указу
Пресс-тур был назначен на 15 августа, о его отмене стало известно в понедельник,
«Решение об отмене мероприятия принято администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга в связи с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Объект признан аварийным, создающим угрозу жизни и здоровью граждан, основываясь на нормах закона Санкт-Петербурга
В июле в Кронштадте был отменен Главный военно-морской парад — из опасений, что по военным кораблям может быть нанесен удар с воздуха.
В Кронштадте отменили пресс-тур на док Петра I, построенный в 1752 году. Комиссия признала объект аварийным
В Кронштадте отменили пресс-тур на закрытый Петровский док, где планировали презентовать проект нового экскурсионного маршрута. Принять соответствующее решение рекомендовала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом «Фонтанке» сообщила пресс-служба Музея истории Кронштадта
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