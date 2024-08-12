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    «Водоканал Петербурга» назвал городских лидеров по числу засоров

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    «Водоканал Санкт-Петербурга» 12 августа опубликовал топ адресов, где чаще всего нарушались правила пользования канализацией. Рейтинг был составлен на основе анализа заявок, поступивших на горячую линию.

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    Чаще всего засоры возникали по адресу: проспект Большевиков, дом 17, литера Ч, — из этого жилого дома поступило 11 заявок.

    На второй строчке — Большая Посадская улица, дом 9/5, литера А, с 9 засорами.

    Третье место — улица Софьи Ковалевской, дом 13, корпус 4, литера А, 7 засоров.

    Четвертая позиция — проспект Энергетиков, дом 54, корпус 2, литера А, и Бармалеева улица, дом 9, литера А, по обоим адресам было зарегистрировано 6 по засоров.

    Пятое место с пятью засорами разделили улица Мира, дом 29, литера Б, и Дивенская улица, дом 11, литера А.

    Замыкают топ три дома, в каждый из которых специалисты Водоканала приезжали 4 раза для очистки канализации от засоров: улица Тельмана, дом 50, корпус 2, литера У, улица Савушкина, дом 35, литера А, и улица Куйбышева, дом 19, литера А.

    В службе напомнили, что канализация не предназначена для отходов: мелкого сора и строительного мусора, бумаги, тряпок, упаковочных материалов и пищевых отходов, влажной туалетной бумаги и влажных салфеток и наполнителей для кошачьего туалета, а сброс нерастворимого мусора в унитаз может обернуться проблемами для самих жителей — вплоть до подтопления подвальных и придомовых территорий и появления неприятных запахов.

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