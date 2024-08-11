Бывшие россияне выиграли на Олимпиаде 17 медалей

Сменившие гражданство российские спортсмены выиграли на
Золото: Зелим Коцоев (выступает за Азербайджан, дзюдо); Магомед Рамазанов (Болгария, вольная борьба); Разамбек Жамалов (Узбекистан, вольная борьба); Ахмед Тажудинов (Бахрейн, вольная борьба); Дарья Варфоломеев (Германия, художественная гимнастика); Екатерина Антропова (Италия, волейбол).
Серебро: Анастасия Кирпичникова (Франция, плавание); Константин Харьков (Хорватия, водное поло).
Бронза: Адиль Османов (Молдавия, дзюдо); Сомон Махмадбеков (Таджикистан, дзюдо); Теодорос Целидис (Греция, дзюдо); Алиса Ожогина (Испания, синхронное плавание); Даурен Куруглиев (Греция, вольная борьба); Чермен Валиев (Албания, вольная борьба); Ислам Дудаев (Албания, вольная борьба); Магомедхан Магомедов (Азербайджан, вольная борьба); Турпал Бисултанов (Дания, греко-римская борьба).
Действующие российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, выиграли всего одну медаль. Серебро в женском парном разряде забрали Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Общий медальный зачет выиграли США, на счету которых