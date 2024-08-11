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    «Отилия» опять разбушевалась. На юго-западе Петербурга град с грозой

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    Циклон «Отилия» вновь обрушил на юго-запад Петербурга мощный ливень, сообщают читатели «Фонтанки» вечером 11 августа.

    читатели «Фонтанки»

    Петербуржцы запечатлели на видео потоки дождя и крупные градины, которые залетают в открытые окна квартир и на балконы. Проспекты превратились в реки — автомобили мчат по капот в воде. Видимость почти нулевая.

    Ранее специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус предупреждал, что циклон «Отилия», который накануне пытался затопить центр Петербурга, продолжит показывать свой характер: возможны дожди, а в отдельных районах грозы.

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