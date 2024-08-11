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    В каких условиях живут беженцы из курского приграничья, фото

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    Тысячи людей в день обслуживают волонтеры Красного Креста в Курской области. Они раздают гуманитарную помощь и проверяют условия в пунктах временного размещения.

    О работе Красного Креста России в регионе 11 августа рассказывает корреспондент «Фонтанки». Весь день волонтеры принимают эвакуированных из приграничных районов, раздают им еду, одежду, постельное белье и прочее необходимое.

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    Также волонтеры проверяют пункты временного размещения, где сейчас находятся люди, выехавшие из Суджи, Рыльска, Льгова и других приграничных сел. В ПВР работники РКК опрашивают о необходимости привести лекарства и оказать другую помощь беженцам, также раздают гуманитарный груз.

    Размещают беженцев, например, в общежитии вузов и колледжей.

    За первый день работы горячей линии Красного Креста по розыску на нее обратились почти три тысячи человек, сообщается в соцсетях организации. Местное отделение «ЛизаАлерт» публикует заявки о пропавших в приграничной зоне людях, преимущественно пожилого возраста. «С 7 по 11 августа в поисковый отряд "ЛизаАлерт" Курской области поступило 222 заявки», — сообщается в группе отряда. Самому старшему пропавшему человеку 101 год, а младшему — 11 месяцев.

    Ранее «Фонтанка» писала о знаменитостях, которые оказывают помощь Курской области.

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