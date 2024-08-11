В каких условиях живут беженцы из курского приграничья, фото

Тысячи людей в день обслуживают волонтеры Красного Креста в Курской области. Они раздают гуманитарную помощь и проверяют условия в пунктах временного размещения.
О работе Красного Креста России в регионе 11 августа рассказывает корреспондент «Фонтанки». Весь день волонтеры принимают эвакуированных из приграничных районов, раздают им еду, одежду, постельное белье и прочее необходимое.
Также волонтеры проверяют пункты временного размещения, где сейчас находятся люди, выехавшие из Суджи, Рыльска, Льгова и других приграничных сел. В ПВР работники РКК опрашивают о необходимости привести лекарства и оказать другую помощь беженцам, также раздают гуманитарный груз.
Размещают беженцев, например, в общежитии вузов и колледжей.
За первый день работы горячей линии Красного Креста по розыску на нее обратились почти три тысячи человек, сообщается в соцсетях организации. Местное отделение «ЛизаАлерт» публикует заявки о пропавших в приграничной зоне людях, преимущественно пожилого возраста. «
Ранее «Фонтанка» писала о знаменитостях, которые оказывают помощь Курской области.