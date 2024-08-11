В каких условиях живут беженцы из курского приграничья, фото

Тысячи людей в день обслуживают волонтеры Красного Креста в Курской области. Они раздают гуманитарную помощь и проверяют условия в пунктах временного размещения.

О работе Красного Креста России в регионе 11 августа рассказывает корреспондент «Фонтанки». Весь день волонтеры принимают эвакуированных из приграничных районов, раздают им еду, одежду, постельное белье и прочее необходимое.