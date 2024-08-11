«Боролся с несправедливостью в жизни и спорте». Скончался чеченский общественный деятель Асламбек Аслаханов

Чеченский спортсмен и общественный деятель Асламбек Аслаханов скончался на
«Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте», — отметил он. Елисеев также подчеркнул, что Асламбек Аслаханов многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта.
По данным РИА Новости, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги. Для тех, кто пожелает выразить соболезнования членам семьи, по окончании траурных церемоний в Чечне будет организовано пространство и в Москве.
Асламбек Аслаханов родился в 1942 году. Он заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта СССР по спортивной борьбе и дзюдо, профессор, доктор юридических наук. После ухода из большого спорта Аслаханов продолжал выступать на ветеранских соревнованиях, став многократным чемпионом мира по самбо.