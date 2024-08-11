«Боролся с несправедливостью в жизни и спорте». Скончался чеченский общественный деятель Асламбек Аслаханов

Чеченский спортсмен и общественный деятель Асламбек Аслаханов скончался на 83 году жизни. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева.

«Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте», — отметил он. Елисеев также подчеркнул, что Асламбек Аслаханов многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта.

По данным РИА Новости, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги. Для тех, кто пожелает выразить соболезнования членам семьи, по окончании траурных церемоний в Чечне будет организовано пространство и в Москве.