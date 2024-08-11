Выглядит растерянным. Суд отправил в СИЗО мужчину, который убил случайного прохожего в Красном селе

По делу о покушении на убийство двух лиц и убийстве под стражу взят Сергей Бабушкин. Он был задержан накануне в неадекватном состоянии.
О решении суда согласиться со следствием и избрать Бабушкину стражу
Минувшей ночью Бабушкин в малосознательном состоянии вышел из дома на проспекте Ленина в Красном селе. При нем было два ножа. Несколько прохожих отшатывались от мужчины и не пострадали, но одного он ранил в шею смертельно. Бабушкин также напал на случайно оказавшуюся рядом женщину, но она вырвалась и выжила, хоть и ранена.