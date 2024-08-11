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    Выглядит растерянным. Суд отправил в СИЗО мужчину, который убил случайного прохожего в Красном селе

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    По делу о покушении на убийство двух лиц и убийстве под стражу взят Сергей Бабушкин. Он был задержан накануне в неадекватном состоянии.

    О решении суда согласиться со следствием и избрать Бабушкину стражу 11 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. Ему предъявлено обвинение. Судя по кадрам из суда, мужчина не совсем понимает, что сделал и что с ним сейчас происходит.

    Минувшей ночью Бабушкин в малосознательном состоянии вышел из дома на проспекте Ленина в Красном селе. При нем было два ножа. Несколько прохожих отшатывались от мужчины и не пострадали, но одного он ранил в шею смертельно. Бабушкин также напал на случайно оказавшуюся рядом женщину, но она вырвалась и выжила, хоть и ранена.

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