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    В небе над Сосновым Бором разбушевался смерч

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    2 комментария

    Жители Ленинградской области стали свидетелями стихии — смерч появился в небе над Сосновым Бором, кадры с которым разлетелись 11 августа по социальным сетям.

    В МЧС предупреждают о том, что сегодня в регионе грозы, ливни, град, ветер разгоняется до 17 метров в секунду. По данным синоптиков, причиной непогоды стал циклон «Отилия», который накануне пытался затопить центр Петербурга.

    Максим Бойцов

    За прошлый день в Петербурге выпало 20 мм осадков, что составляет почти четверть от августовской нормы. По предварительному прогнозу, в понедельник характер погоды изменится мало — местами вновь пройдут кратковременные дожди, а дневная температура останется ниже нормы.

    предоставлено «Фонтанке» читательницей Кариной

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