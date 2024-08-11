В небе над Сосновым Бором разбушевался смерч

Жители Ленинградской области стали свидетелями стихии — смерч появился в небе над Сосновым Бором, кадры с которым разлетелись
В МЧС предупреждают о том, что сегодня в регионе грозы, ливни, град, ветер разгоняется до
За прошлый день в Петербурге выпало 20 мм осадков, что составляет почти четверть от августовской нормы. По предварительному прогнозу, в понедельник характер погоды изменится мало — местами вновь пройдут кратковременные дожди, а дневная температура останется ниже нормы.
предоставлено «Фонтанке» читательницей Кариной