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    Циклон «Отилия» задерживается в Петербурге и может быть грозным

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    Днем 11 августа в Петербурге переменная облачность, возможны дожди и грозы. Как сообщает синоптик Михаил Леус, циклон «Отилия» все еще показывает себя.

    По данным Гидрометцентра, в городе до +20, умеренный ветер дует преимущественно с запада. Возможны дожди, а в отдельных районах грозы.

    Специались погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отмечает, что циклон «Отилия», который накануне пытался затопить центр Петербурга, продолжает формировать погоду сразу в обеих столицах.

    На «характер» циклона можно посмотреть здесь — смерч, потоп и разрушения.

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