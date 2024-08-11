Циклон «Отилия» задерживается в Петербурге и может быть грозным

Днем 11 августа в Петербурге переменная облачность, возможны дожди и грозы. Как сообщает синоптик Михаил Леус, циклон «Отилия» все еще показывает себя.

По данным Гидрометцентра, в городе до +20, умеренный ветер дует преимущественно с запада. Возможны дожди, а в отдельных районах грозы.

Специались погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отмечает, что циклон «Отилия», который накануне пытался затопить центр Петербурга, продолжает формировать погоду сразу в обеих столицах.

На «характер» циклона можно посмотреть здесь — смерч, потоп и разрушения.