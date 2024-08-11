Очевидцы: ураган в Тосно зашел в квартиру и сломал мебель

Жители Тосно не зря беспокоились, находясь внутри помещений. Ураган нанес ущерб не только на улицах, но и заглянул как минимум в один дом. Фотографии разрушений в квартире публикует 11 августа телеграм-канал "Тосно - Новости". На кадрах - сломанный шкаф и раскиданные вещи.
На некоторых улицах Тосно временно отключено электричество в связи с восстановлением линий электропередач после непогоды, отмечается в канале.
Напомним, жители Тосно сняли на видео несколько смерчей. Ветер ломал деревья и непрочные конструкции, поднимая в воздух обломки. После того, как буря улеглась, спасатели взялись устранять последствия.
Напомним, непогоду в Петербург и Ленинградскую область принес циклон "Отилия". В городе выпало около четверти августовской нормы осадков.