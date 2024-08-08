Доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В Петербурге двоих придавило погрузчиками

За последние сутки в Петербурге сразу двух человек придавило погрузчиком. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, стало известно «Фонтанке» 7 августа.



Утром на территории завода по производству арматуры в Кировском районе погрузчик наехал женщине на ногу. 52-летняя сотрудница получила закрытые переломы лодыжки и стопы.

Судьба второго пострадавшего более плачевная: в три часа ночи 62-летнего мужчину погрузчик придавил в распределительном центре одного из крупных супермаркетов. Мужчина был доставлен в больницу с закрытыми травмами грудной клетки и живота. Его состояние оценивается как тяжелое.