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Происшествия Доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В Петербурге двоих придавило погрузчиками

Доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В Петербурге двоих придавило погрузчиками

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6 комментариев

За последние сутки в Петербурге сразу двух человек придавило погрузчиком. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, стало известно «Фонтанке» 7 августа.

Утром на территории завода по производству арматуры в Кировском районе погрузчик наехал женщине на ногу. 52-летняя сотрудница получила закрытые переломы лодыжки и стопы.

Судьба второго пострадавшего более плачевная: в три часа ночи 62-летнего мужчину погрузчик придавил в распределительном центре одного из крупных супермаркетов. Мужчина был доставлен в больницу с закрытыми травмами грудной клетки и живота. Его состояние оценивается как тяжелое.

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Комментарии
6
Огромная польза!
8 августа 2024, 00:55
Мурашко уже там?
Евгений СПб
8 августа 2024, 01:18
К ним, полагаю, Мурашко не едет?
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