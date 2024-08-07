Решили перенести. Показываем, где будет единственная в Ленобласти остановка ВСМ

Единственную в Ленинградской области остановку ВСМ построят в Тосненском районе, за платной трассой «Нева», в полутора километрах от платной трассы М-11 в сторону Куньголово. Рабочие названия — Жаровская или Тосно-ВСМ, сообщает 47news 7 августа.

Уже завершены работы по трассировке маршрута магистрали по территории Ленобласти и включению ее в схему территориального планирования РФ, сообщил глава регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.



Изначально остановку планировали построить ближе к Лисинскому заказнику в районе деревни Жары и Жаровского болота — отсюда и название станции. «Но затем было принято решение о ее переносе, хотя рабочее название сохранилось. Комтранс уже вышел с предложением сменить его на Тосно-Высокоскоростная или Тосно-ВСМ», — рассказал Присяжнюк.

