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    Решили перенести. Показываем, где будет единственная в Ленобласти остановка ВСМ

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    Единственную в Ленинградской области остановку ВСМ построят в Тосненском районе, за платной трассой «Нева», в полутора километрах от платной трассы М-11 в сторону Куньголово. Рабочие названия — Жаровская или Тосно-ВСМ, сообщает 47news 7 августа.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Уже завершены работы по трассировке маршрута магистрали по территории Ленобласти и включению ее в схему территориального планирования РФ, сообщил глава регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

    Изначально остановку планировали построить ближе к Лисинскому заказнику в районе деревни Жары и Жаровского болота — отсюда и название станции. «Но затем было принято решение о ее переносе, хотя рабочее название сохранилось. Комтранс уже вышел с предложением сменить его на Тосно-Высокоскоростная или Тосно-ВСМ», — рассказал Присяжнюк.

    На станции планируют построить вокзал. В километре севернее от Жаровской расположена федеральная трасса А-120. До Куньголово от нее — около 1,7 км, до садоводств в районе Еглизи — примерно 1 километр.

    Планируется, что ВСМ Москва — Петербург построят к 2030 году. Предполагается, что непосредственно время в пути в поездах, которые будут следовать по магистрали, составит 2 часа 15 минут.

    «Фонтанка» показывала, как будет выглядеть терминал ВСМ в Петербурге.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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