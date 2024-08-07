Начал раздражать шум: Стрелявшего по детской площадке в Москве мужчину заключили под стражу

Суд заключил под стражу мужчину, который открыл стрельбу из пневматического пистолета по детской площадке в Москве. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.



По информации ведомства, стрелку предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. «Обвиняемый показал, что он употребил спиртное и его стал раздражать шум, доносящийся с улицы. Он достал пневматический пистолет и стал стрелять в сторону детской площадки, чтобы напугать находящихся там людей», - добавили в пресс-службе.

Напомним, 5 августа нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна по детской площадке на улице 800-летия Москвы. Известно, что выстрелы были произведены из пневматического пистолета. Стрелку удалось попасть в женщину и ее дочь 2021 года рождения. Свои действия обвиняемый объяснил тем, что его стал раздражать уличный шум.