Евгений Малкин: я был в шоке, что Кузнецов поехал в СКА

Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что был удивлен решением Евгения Кузнецова завершить карьеру в НХЛ и подписать контракт с петербургским СКА.



«Я был просто в шоке, что Кузнецов поехал в СКА. С другой стороны, это его выбор, его карьера. Могу только пожелать удачи Кузнецову», — цитирует 7 августа Малкина «Матч ТВ».

Он согласился с тем, что у Кузнецова были непростые последние два года, но обмен в «Каролину», как считал Малкин, должен был стать новым витком в его карьере. По мнению форварда «Питтсбурга», Кузнецов неплохо провел плей-офф, в котором забил четыре гола.