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    Евгений Малкин: я был в шоке, что Кузнецов поехал в СКА

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    2 комментария

    Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что был удивлен решением Евгения Кузнецова завершить карьеру в НХЛ и подписать контракт с петербургским СКА.

    «Я был просто в шоке, что Кузнецов поехал в СКА. С другой стороны, это его выбор, его карьера. Могу только пожелать удачи Кузнецову», — цитирует 7 августа Малкина «Матч ТВ».

    Он согласился с тем, что у Кузнецова были непростые последние два года, но обмен в «Каролину», как считал Малкин, должен был стать новым витком в его карьере. По мнению форварда «Питтсбурга», Кузнецов неплохо провел плей-офф, в котором забил четыре гола.

    Евгению Кузнецову 32 года. На его счету — Кубок Стэнли, два золота и две бронзы на чемпионате мира. В июле он подписал контракт со СКА до конца сезона 2027/2028.

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    Комментарии 2

    zelf07 Авг 2024 в 14:38
    Все в шоке.
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