В Петербурге, как в Париже. Как житель Петроградки боролся с клопами, отбросив стыд

Присутствие в своей жизни постельных клопов петербуржец Виктор и его супруга обнаружили в субботу, 3 августа. За последующие три дня семья пережила все стадии принятия неизбежного, включая отрицание, гнев и депрессию. Заодно Виктор с удивлением узнал, что у половины его знакомых есть опыт борьбы с клопами. Ужаснувшись масштабам бедствия, Виктор решил поделиться своей историей с читателями «Фонтанки». А опытные дезинсекторы объяснили, почему, невзирая на современную химию и 3000 частных компаний, занимающихся обработкой помещений без перерывов на обед, клопы в Петербурге плодятся и процветают.



Судя по новостной повестке, клопы — это не наша беда, а преимущественно разных недружественных стран. Так, из-за неприятных насекомых на днях частично закрыли музей цивилизаций Европы и Средиземноморья в Марселе. А прошлой осенью лучшие дома Парижа и Лондона страдали от нашествия постельных клопов. Французы развязно предавали проблему гласности, англичане страдали молча. Впрочем, ирония неуместна, потому что клопы, особенно постельные, не знают ни границ, ни берегов. И, как выясняется, в Петербурге чувствуют себя не намного хуже, чем в Париже.



«Я родился и большую часть жизни прожил на Петроградке, — говорит Виктор. — И ни разу в жизни ни с чем подобным не сталкивался. Но, когда клопы обнаружились у нас дома, я обзвонил всех знакомых и, к моему удивлению, 80 % таких же «старых» жителей Петроградской стороны были в курсе проблемы. А у половины оказалась своя история активной борьбы с клопами в разные периоды жизни, дело доходило даже до обдирания и переклейки обоев во всей квартире. Так что не надо думать, что это касается только алкоголиков или наркоманов, которые разводят антисанитарию. Просто люди никому не говорят, когда сталкиваются с клопами, а молча вызывают дезинсекторов. И клопы спокойно уходят к соседям».



О том, что постельный клоп перестал быть маркером социального падения, специалисты говорят давно. От нежелательных кровососущих соседей не застрахован, по сути, никто. Их можно привезти в чемодане даже из дорогого отеля на морском курорте, подцепить в поезде или в общественном транспорте. Внутри одного многоквартирного дома популяция кровососущих членистоногих может годами перемещаться из одной квартиры в другую, если травить их только где-то в одном месте. Как бы судьба клопа ни била, он всегда тянется к людям.



«Все началось с того, что жена стала жаловаться на укусы, — говорит Виктор. — Но мы решили, что это комары. Ну да, по три укуса за раз, но разве комар, которого отогнали во сне, не может вернуться и укусить снова? К тому же я никаких подозрительных укусов у себя не замечал».

А потом супруги раздавили на постели какого-то мелкого жучка. Жучок оказался буквально начинен кровью. Характерного запаха, о котором часто пишут в Интернете, казненный не источал. Тем не менее Виктор сразу понял, кто это обнаглел настолько, что вылез на свет.



Когда первая волна шока и огорчения миновала, супруги начали гадать, откуда насекомое могло приползти. Но никакого рационального объяснения не нашли: уборку делали регулярно, сомнительных мест не посещали, никаких антикварных сервизов или поношенной одежды на барахолке не покупали.

Перевернули диван, нашли еще парочку «жучков». Клопы вели себя не слишком застенчиво.

Виктор тоже решил не стесняться, диван в тот же день выбросил и обо всем написал в домовой чат. Предложил соседям присоединиться к истреблению супостата, чтобы тот не кочевал из квартиры в квартиру. «Мы не производим впечатления маргиналов, думаю, соседи понимают, что не мы развели этих клопов, — говорит Виктор. — Я предложил даже частично компенсировать стоимость обработки, если у кого-то материальные затруднения».



Кстати, поиск вменяемой конторы, которая избавит от клопов, а не от дензнаков, тоже задача нетривиальная. В Петербурге только два государственных учреждения занимаются избавлением от клопов: СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Учредитель первого — городской комитет по здравоохранению, второго — Роспотребнадзор. Но они далеко не всегда могут оперативно взять в работу заявку на обработку частной квартиры, потому что загружены госзаказами или заявками от юридических лиц.



Виктор обратился в частную организацию, которую выбирал по отзывам в Интернете. Обработка двухкомнатной квартиры обошлась ему в пять тысяч рублей. Специалист предупредил, что действующее вещество убивает насекомых, но не действует на их яйца. Поэтому спустя 10–12 дней процедуру, возможно, придется повторить — это будет стоить на 20 % дешевле, чем первичная обработка.



Чтобы не нарваться на жуликов, которые взвинтят стоимость работ в процессе их выполнения, Виктор советует еще на этапе разговора по телефону убедиться, что названная оператором сумма — окончательная и специалист не станет ее менять «в зависимости от ситуации в квартире». Кроме того, добросовестные дезинсекторы всегда заключают с заказчиком официальный договор.

Во время обработки специалист не заливает всю квартиру химией, а обрабатывает преимущественно спальные места. Это занимает около получаса. В это время в квартире может находиться только специалист в средствах индивидуальной защиты. Затем хозяину надо плотно закрыть окна и двери и покинуть помещение еще на два часа, потом вернуться и проветривать квартиру в течение полутора часов. «Многие стараются, если есть возможность, вообще на какое-то время уехать из квартиры, — говорит Виктор. — Это неправильно. Наоборот, надо вернуться и спать на обработанной кровати, чтобы клопы вылезли охотиться на вас из своих укрытий в глубоких щелях где-нибудь в полу — и отравились. Для человека действующее вещество не токсично, надо только провести влажную уборку с мыльным раствором на кухне».



Специалисты видят две главные причины, почему клопы в Петербурге плодятся и досаждают даже самым чистоплотным людям.

«Во-первых, это старый фонд, особенно в центральных районах, где очень много коммунальных квартир, ветхих зданий с множеством щелей и ниш, в которых насекомым удобно прятаться, — говорит Павел Шаффер, руководитель частной дезслужбы с десятилетним стажем. — А вторая проблема — это большое число иностранных специалистов, которые зачастую живут в условиях, мягко говоря, антисанитарных. И клопы там — наименьшее из зол. Несмотря на пандемию и ужесточение миграционного законодательства, я лично не заметил, что таких специалистов стало меньше».



Больше всего вызовов «на клопов» поступает из центральных районов города и из скоплений новостроек на границе Петербурга и Ленобласти, например, в Мурино и Девяткино. Не отстает и проспект Ветеранов и окрестности парка Сосновка. При этом средства борьбы с насекомыми с каждым годом совершенствуются, а количество компаний, занимающихся дезинсекцией, растет. По словам собеседника «Фонтанки», на данный момент в Петербурге функционируют 3–4 тысячи таких компаний и специалистов-частников.



«В нашей компании работает 10 человек, каждый ежедневно выполняет в среднем по четыре заявки, — говорит Павел Шаффер. — И остальные три тысячи организаций без работы не сидят. Тем не менее клопов меньше точно не становится. А летом заявок становится больше — возможно, это связано с тем, что клопов привозят из гостиниц во время отпусков, да и в целом ситуаций, где можно «подцепить» клопа, становится больше. Хотя такой ситуации, как в Париже, где клопы прыгают на людей прямо в общественном транспорте, у нас нет. Дело в том, что в Европе ввели слишком много экологических ограничений на использование химии против насекомых. Вот и результат».



Из всей этой истории Виктор сделал вывод: даже если ты приличный человек, от клопов не зарекайся. Воевать с ними надо сообща с соседями, причем в первую очередь с теми, что сверху и снизу: клопы любят щели в полах даже больше, чем обои на стенах.

