Грузчик пострадал от взрыва гранаты при разборе мусора в квартире в Подмосковье

Один человек пострадал при хлопке «неизвестного происхождения» в квартире жилого дома в Лобне Московской области. Мужчину госпитализировали, сообщили в пресс-службе СУ СК по области 7 августа.

ЧП произошло около 11 утра в жилом доме в Научном городке. В ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире произошел хлопок. По предварительной версии, в руках у одного из грузчиков взорвалась граната, ему оторвало кисти, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

1 из 3 Источник: Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

Пострадавшего доставили в больницу с травмами конечностей. По данным прокуратуры региона, это 41-летний мужчина.



Городское ведомство взяло под контроль установление обстоятельств инцидента. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

