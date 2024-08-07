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Происшествия Грузчик пострадал от взрыва гранаты при разборе мусора в квартире в Подмосковье

Грузчик пострадал от взрыва гранаты при разборе мусора в квартире в Подмосковье

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Один человек пострадал при хлопке «неизвестного происхождения» в квартире жилого дома в Лобне Московской области. Мужчину госпитализировали, сообщили в пресс-службе СУ СК по области 7 августа.

ЧП произошло около 11 утра в жилом доме в Научном городке. В ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире произошел хлопок. По предварительной версии, в руках у одного из грузчиков взорвалась граната, ему оторвало кисти, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Пострадавшего доставили в больницу с травмами конечностей. По данным прокуратуры региона, это 41-летний мужчина.

Городское ведомство взяло под контроль установление обстоятельств инцидента. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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