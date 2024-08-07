Подробности смертельного ДТП на трассе «Каспий»: на встречку выехал автобус. Пострадали дети

До 20 человек выросло число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Волгоградской области 7 августа. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Среди травмированных пассажиров — семь жителей Астраханской области.



Автобус, ехавший по маршруту Астрахань — Москва, столкнулся с грузовиком около 4 часов утра на 783-м километре дороги Р-22 «Каспий». По предварительной версии ГУ МВД по Волгоградской области, автобус «Ютонг» выехал на встречную полосу и врезался в грузовой «Ивеко». Водитель автобуса погиб. Из 20 пострадавших шестеро — дети, они все помещены на амбулаторное лечение.

