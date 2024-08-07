Маршрутный автобус Астрахань — Москва столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 16 пострадали

Крупное ДТП произошло 7 августа в Михайловском районе Волгоградской области.
ГУ МВД по Волгоградской области
Как сообщает региональное ГУ МВД, по предварительным данным, в 4:16 на
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Крупное ДТП произошло 7 августа в Михайловском районе Волгоградской области.
ГУ МВД по Волгоградской области
Как сообщает региональное ГУ МВД, по предварительным данным, в 4:16 на
Движение по дороге открыто.
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