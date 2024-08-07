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    Маршрутный автобус Астрахань — Москва столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 16 пострадали

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    Кадр из видео ГУ МВД по Волгоградской области
    Кадр из видео ГУ МВД по Волгоградской области
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    Крупное ДТП произошло 7 августа в Михайловском районе Волгоградской области.

    ГУ МВД по Волгоградской области

    Как сообщает региональное ГУ МВД, по предварительным данным, в 4:16 на 783-м километре дороги Р-22 «Каспий» столкнулись грузовой «Ивеко» и автобус «Ютонг», ехавший по маршруту Астрахань — Москва. Водитель автобуса скончался. Пострадали 16 человек. Среди них, по данным властей, трое детей, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. В тяжёлом состоянии двое взрослых.

    Движение по дороге открыто.

    Кадр из видео ГУ МВД по Волгоградской области
    Кадр из видео ГУ МВД по Волгоградской области

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