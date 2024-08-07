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    Таран скорой помощи во Всеволожске попал на видео

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    Столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи на перекрестке во Всеволожске попало на видео. В ДТП пострадал один человек. Кадрами аварии с «Фонтанкой» поделился очевидец Юрий 7 августа.

    читатель «Фонтанки»

    Авария случилась 5 августа на перекрестке Александровской и Ленинградской улиц. Скорая столкнулась с легковым «Шевроле» и от удара опрокинулась. Пострадал и был госпитализирован один из сотрудников бригады.

    Судя по кадрам, легковой автомобиль начал движение на разрешающий сигнал светофора, когда мимо проехала скорая помощь. От удара карета на скорости перевернулась и проехала на боку несколько метров.

    По факту аварии прокуратура организовала проверку.

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