Таран скорой помощи во Всеволожске попал на видео

Столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи на перекрестке во Всеволожске попало на видео. В ДТП пострадал один человек. Кадрами аварии с «Фонтанкой» поделился очевидец Юрий 7 августа.
читатель «Фонтанки»
Авария случилась 5 августа на перекрестке Александровской и Ленинградской улиц. Скорая столкнулась с легковым «Шевроле» и от удара опрокинулась. Пострадал и был госпитализирован один из сотрудников бригады.
Судя по кадрам, легковой автомобиль начал движение на разрешающий сигнал светофора, когда мимо проехала скорая помощь. От удара карета на скорости перевернулась и проехала на боку несколько метров.
По факту аварии прокуратура организовала проверку.