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    Погибла успешная предпринимательница. Найдены обломки пропавшего в Приморье самолета с путешественниками

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    Найден пропавший в Приморье частный легкомоторный самолет, точнее, его обломки.

    По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, 6 августа около 15:10 по местному времени пропала связь с воздушным судном Bristell RGRA-5500G. Самолет отправился с посадочной площадки Пушистый (Сахалинская область) на посадочную площадку Новороссия (Приморский край) и должен был находиться в районе Лысой горы, примерно в 30 километрах от Новороссии. На борту были два человека: пилот и пассажир. Они погибли.

    Дальневосточная транспортная прокуратура

    По данным NGS55.RU, это пара из Омска — успешная предпринимательница Алена Калагурова, увлекавшаяся путешествиями, и Сергей Федоров. Алена Калагурова открыла три магазина женской одежды больших размеров и этой весной вошла в шорт-лист премии «Предприниматель ГОроДА».

    Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ зарегистрировал сообщение о преступлении по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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