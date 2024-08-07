Погибла успешная предпринимательница. Найдены обломки пропавшего в Приморье самолета с путешественниками

Найден пропавший в Приморье частный легкомоторный самолет, точнее, его обломки.
По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, 6 августа около 15:10 по местному времени пропала связь с воздушным судном Bristell RGRA-5500G. Самолет отправился с посадочной площадки Пушистый (Сахалинская область) на посадочную площадку Новороссия (Приморский край) и должен был находиться в районе Лысой горы, примерно в
По данным NGS55.RU, это пара из Омска — успешная предпринимательница Алена Калагурова, увлекавшаяся путешествиями, и Сергей Федоров. Алена Калагурова открыла три магазина женской одежды больших размеров и этой весной вошла в шорт-лист премии «Предприниматель ГОроДА».
Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ зарегистрировал сообщение о преступлении по