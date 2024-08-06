Самолет с авиапутешественниками пропал с радаров в Приморье. Возбуждено уголовное дело

В Приморском крае возбудили уголовное дело после пропажи частного легкомоторного самолета. Предположительно, он мог упасть в горах.
По предварительным данным, днем
На борту самолета находились пилот и один пассажир. Предварительно сообщается, что это авиапутешественники из Омска — мужчина и женщина, пишет портал Vladivostok1.ru. Об их прибытии накануне писала пресс-служба сахалинского правительства. Мама путешественницы рассказала NGS55.RU, что только утром разговаривала с дочерью по телефону.
В ходе первоначальных поисково-спасательных работ самолет и людей найти не удалось, сообщает СК на транспорте. По данным Vladivostok1.ru, поиски приостановлены на ночь. Плохая видимость и горная местность мешают обследовать предполагаемое место крушения. Отмечается, что Лысая — одна из самых высоких гор в гряде и часто окутана туманами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье