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    В Курской области идет бой с ВСУ

    Самолет с авиапутешественниками пропал с радаров в Приморье. Возбуждено уголовное дело

    1965
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    В Приморском крае возбудили уголовное дело после пропажи частного легкомоторного самолета. Предположительно, он мог упасть в горах.

    По предварительным данным, днем 6 августа в районе горы Лысой пропала связь с самолетом Bristell RG, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, он летел с аэродрома «Пушистый» в Сахалинской области в аэропорт в селе Новороссия Приморского края, но в 30 километрах от посадочной площадки пропал с радаров.

    На борту самолета находились пилот и один пассажир. Предварительно сообщается, что это авиапутешественники из Омска — мужчина и женщина, пишет портал Vladivostok1.ru. Об их прибытии накануне писала пресс-служба сахалинского правительства. Мама путешественницы рассказала NGS55.RU, что только утром разговаривала с дочерью по телефону.

    В ходе первоначальных поисково-спасательных работ самолет и людей найти не удалось, сообщает СК на транспорте. По данным Vladivostok1.ru, поиски приостановлены на ночь. Плохая видимость и горная местность мешают обследовать предполагаемое место крушения. Отмечается, что Лысая — одна из самых высоких гор в гряде и часто окутана туманами.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проведение процессуальной проверки и расследования взяла на контроль транспортная прокуратура.

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