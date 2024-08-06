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    В Магадане пенсионерка похитила более 30 бордюров на 85 тысяч рублей

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    В Магадане полицейские задержали пенсионерку, которая похитила более 30 бордюров во время дорожных работ. Об этом 6 августа сообщило областное ГУ МВД.

    «Злоумышленница свободным доступом похитила новые тротуарные и дорожные бордюры в количестве 33 штук около жилого дома на улице Берзина. Общий ущерб составил свыше 85 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.

    В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде. Зачем ей понадобились бордюры, не уточняется.

    Ранее стало известно, что полиция разыскивает злоумышленника, который ограбил петербургского бизнесмена. Злоумышленник украл валюту и украшения. В общем сложности ущерб оценивается в более чем 1 миллион рублей.

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