В Магадане пенсионерка похитила более 30 бордюров на 85 тысяч рублей

В Магадане полицейские задержали пенсионерку, которая похитила более 30 бордюров во время дорожных работ. Об этом 6 августа сообщило областное ГУ МВД.



«Злоумышленница свободным доступом похитила новые тротуарные и дорожные бордюры в количестве 33 штук около жилого дома на улице Берзина. Общий ущерб составил свыше 85 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.



В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде. Зачем ей понадобились бордюры, не уточняется.

