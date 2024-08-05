Незваный гость ушёл миллионером из спальни петербургского предпринимателя

Долларов, евро и украшений недосчитался петербургский предприниматель после возвращения из отпуска. Полиция ищет, кто похозяйничал в его квартире в Выборгском районе города.



О краже 50-летний житель семиэтажки на улице Композиторов сообщил в полицию накануне, стало известно «Фонтанке» 5 августа . В середине июля семья предпринимателя, который, по данным СПАРК, занимается оптовой торговлей одеждой и обувью, на неделю уезжала в Калининград.

После возвращения в квартире на пятом этаже всё как будто было на своих местах, но некто, судя по всему, успел провести ревизию в «двушке» и унёс ценности, припрятанные в спальне. Хозяин недосчитался приобретённой в июне валюты: две тысячи евро и восемь тысяч долларов пропали из прикроватной тумбочки. Супруга тоже проверила свой шкафчик и не нашла три золотых цепочки с крестиком и семь колец.