Предпринимательница из Петербурга «лишилась волос» из-за долга в 2 миллиона рублей

Судебные приставы изъяли у предпринимательницы из Петербурга срезы человеческих волос за долг в 2,2 млн рублей. Об этом сообщили «Фонтанке» 6 августа в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу.

По решению суда женщина должна была выплатить средства «в пользу физических и юридических лиц», однако добровольно она этого не делала. Принудительные меры не дали результата.