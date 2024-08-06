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    Предпринимательница из Петербурга «лишилась волос» из-за долга в 2 миллиона рублей

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    Судебные приставы изъяли у предпринимательницы из Петербурга срезы человеческих волос за долг в 2,2 млн рублей. Об этом сообщили «Фонтанке» 6 августа в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по городу.

    Фото: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу
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    По решению суда женщина должна была выплатить средства «в пользу физических и юридических лиц», однако добровольно она этого не делала. Принудительные меры не дали результата.

    «Из заявления одной из взыскательниц следовало, что должница арендует помещение в центре города, в ее салоне красоты есть коллекция срезов натуральных волос для продажи. Во время проведения исполнительных действий имущество было подвергнуто аресту. Всего в акте описи числится 53 позиции, средняя длина срезов волос составляет около 40 сантиметров», — уточнили в ведомстве.

    Теперь, если женщина не выполнит требование приставов, изъятые волосы продадут для погашения долга.

    Ранее петербуржец выплатил долг по алиментам почти на 2 млн рублей, когда приставы пригрозили изъять у него премиальную машину. Мужчина перевел деньги уже через четыре часа.

    Фото: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу

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