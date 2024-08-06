Предпринимательница из Петербурга «лишилась волос» из-за долга в 2 миллиона рублей

Судебные приставы изъяли у предпринимательницы из Петербурга срезы человеческих волос за долг в
По решению суда женщина должна была выплатить средства «в пользу физических и юридических лиц», однако добровольно она этого не делала. Принудительные меры не дали результата.
«Из заявления одной из взыскательниц следовало, что должница арендует помещение в центре города, в ее салоне красоты есть коллекция срезов натуральных волос для продажи. Во время проведения исполнительных действий имущество было подвергнуто аресту. Всего в акте описи числится
Теперь, если женщина не выполнит требование приставов, изъятые волосы продадут для погашения долга.
Ранее петербуржец выплатил долг по алиментам почти на