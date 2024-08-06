ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ на границе Курской области

ВСУ организовали вооруженную провокацию на участке границы России в Курской области. Об этом
В сообщении сказано, что вооруженные силы Украины обстреляли приграничные населенные пункты и были «приняты меры по отражению вооруженной агрессии».
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем канале прокомментировал информацию о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах. По словам Смирнова, бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы. При этом губернатор предупредил о возможных информационных вбросах и попросил доверять лишь официальным источникам информации.