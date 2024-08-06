    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-в

    760мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.95eur93.04

    ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ на границе Курской области

    2561
    6 комментариев

    ВСУ организовали вооруженную провокацию на участке границы России в Курской области. Об этом 6 августа сообщает ФСБ.

    В сообщении сказано, что вооруженные силы Украины обстреляли приграничные населенные пункты и были «приняты меры по отражению вооруженной агрессии».

    Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем канале прокомментировал информацию о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах. По словам Смирнова, бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы. При этом губернатор предупредил о возможных информационных вбросах и попросил доверять лишь официальным источникам информации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close