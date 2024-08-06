Появились кадры из московской квартиры, где произошел взрыв и погиб человек

Опубликованы кадры из московской квартиры, где при взрыве погиб
На балконе второго этажа, где произошел «неизвестный хлопок», выбиты окна. В этой квартире местный житель, по предварительной информации, совершил суицид.
«Следственными органами ГСУ СК России по
Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Запланировано проведение ряда экспертиз.
Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле московской прокуратуры.
«На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов», — сообщили в официальном телеграм-канале прокуратуры.
Взрыв в жилом доме на улице Артамонова произошел днем
Корреспондент MSK1.RU работает на месте происшествия. Соседи по дому говорят, что дочь и внуки погибшего были на даче. В момент взрыва мужчина находился дома один. Местные жители уточняют, что жена отошла в магазин. «И вот грохнуло. Я не знаю, случайно ли он, может, «игрался»… Короче, тяжело ему было. Уже и руки-крюки. <...>. Боли всякие замучили», — рассказали соседи.