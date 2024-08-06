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    Появились кадры из московской квартиры, где произошел взрыв и погиб человек

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    Опубликованы кадры из московской квартиры, где при взрыве погиб 62-летний мужчина. Столичный СК возбудил уголовное дело после ЧП 6 августа.

    На балконе второго этажа, где произошел «неизвестный хлопок», выбиты окна. В этой квартире местный житель, по предварительной информации, совершил суицид.

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    «Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на улице Артамонова», — уточнили в пресс-службе ведомства.

    Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Запланировано проведение ряда экспертиз.

    Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле московской прокуратуры.

    «На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов», — сообщили в официальном телеграм-канале прокуратуры.

    Взрыв в жилом доме на улице Артамонова произошел днем 6 августа. После «хлопка неизвестного предмета» пожар не начался. Сама конструкция жилого дома не повреждена. Утечки газа не зафиксировано. Были эвакуированы жильцы двух подъездов.

    Корреспондент MSK1.RU работает на месте происшествия. Соседи по дому говорят, что дочь и внуки погибшего были на даче. В момент взрыва мужчина находился дома один. Местные жители уточняют, что жена отошла в магазин. «И вот грохнуло. Я не знаю, случайно ли он, может, «игрался»… Короче, тяжело ему было. Уже и руки-крюки. <...>. Боли всякие замучили», — рассказали соседи.

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    ВзрывМоскваВзрыв в квартире
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