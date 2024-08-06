    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-в

    760мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.95eur93.04

    Есть погибший. Что известно о взрыве в жилом доме на западе Москвы

    13593
    16 комментариев

    В Москве при взрыве газа в жилом доме погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.

    ЧП произошло днем 6 августа на западе столицы в районе Фили-Давыдково. «На западе Москвы в квартире многоэтажки произошел хлопок из-за неизвестного предмета. Обошлось без возгорания», — уточнило МЧС в своем Тelegram-канале.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным полиции, погиб мужчина 1962 года рождения, других пострадавших нет. Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, взрыв, вероятно, произошел в результате попытки суицида мужчины.

    Сам жилой дом после неизвестного хлопка устоял, его конструкция не повреждена. «<...> незначительно повреждено остекление в комнате, признаков горения нет. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены», — сказали ТАСС в ГУ МЧС.

    Спасатели работают на месте происшествия. Также к дому на улице Артамонова выехали взрывотехники.

    ТАСС со ссылкой на «Мосгаз» также уточняет, что «хлопок» произошел не из-за утечки газа. «Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено», — сказал собеседник агентства. Известно, что техобслуживание по адресу, где произошло ЧП, проводилось 10 октября 2023 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close