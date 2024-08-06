Есть погибший. Что известно о взрыве в жилом доме на западе Москвы

В Москве при взрыве газа в жилом доме погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.
ЧП произошло днем 6 августа на западе столицы в районе Фили-Давыдково. «На западе Москвы в квартире многоэтажки произошел хлопок из-за неизвестного предмета. Обошлось без возгорания», — уточнило МЧС в своем Тelegram-канале.
По данным полиции, погиб мужчина
Сам жилой дом после неизвестного хлопка устоял, его конструкция не повреждена. «<...> незначительно повреждено остекление в комнате, признаков горения нет. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены», — сказали ТАСС в ГУ МЧС.
Спасатели работают на месте происшествия. Также к дому на улице Артамонова выехали взрывотехники.
ТАСС со ссылкой на «Мосгаз» также уточняет, что «хлопок» произошел не из-за утечки газа. «Специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено», — сказал собеседник агентства. Известно, что техобслуживание по адресу, где произошло ЧП, проводилось 10 октября 2023 года.