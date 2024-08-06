Есть погибший. Что известно о взрыве в жилом доме на западе Москвы

В Москве при взрыве газа в жилом доме погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.



ЧП произошло днем 6 августа на западе столицы в районе Фили-Давыдково. «На западе Москвы в квартире многоэтажки произошел хлопок из-за неизвестного предмета. Обошлось без возгорания», — уточнило МЧС в своем Тelegram-канале.

