Путин поручил актуализировать критерии аварийности домов и выплаты при расселении

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений правительству по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Одно из них коснулось аварийного жилья.
При разработке новой программы расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» правительство и члены соответствующей комиссии должны будут актуализировать критерии аварийности многоквартирных домов, а также схему расчета компенсации, которая выплачивается гражданам при изъятии такого жилья. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Срок выполнения поставлен — до 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов.