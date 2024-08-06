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    Путин поручил актуализировать критерии аварийности домов и выплаты при расселении

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    Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений правительству по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Одно из них коснулось аварийного жилья.

    При разработке новой программы расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» правительство и члены соответствующей комиссии должны будут актуализировать критерии аварийности многоквартирных домов, а также схему расчета компенсации, которая выплачивается гражданам при изъятии такого жилья. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

    Срок выполнения поставлен — до 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов.

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    Владимир ПутинПоручения президентаАварийное жилье
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