Заболеваемость COVID-19 в России подскочила на 28%. Снова есть жертвы вируса

За прошедшую неделю в России увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. В период с 28 июля по 4 августа число инфицированных выросло на 28,2% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.



Увеличение заболеваемости зафиксировано в 58 российских регионах. С 28 июля по 4 августа медики госпитализировали 886 человек. Это на 0,6% меньше, чем неделей ранее. Сообщается, что за неделю от коронавируса скончались десять человек.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране», – сказано в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.