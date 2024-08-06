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    COVID-19

    Заболеваемость COVID-19 в России подскочила на 28%. Снова есть жертвы вируса

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    За прошедшую неделю в России увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. В период с 28 июля по 4 августа число инфицированных выросло на 28,2% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

    Увеличение заболеваемости зафиксировано в 58 российских регионах. С 28 июля по 4 августа медики госпитализировали 886 человек. Это на 0,6% меньше, чем неделей ранее. Сообщается, что за неделю от коронавируса скончались десять человек.

    «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране», – сказано в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.

    Кроме того, отмечается, что за прошедшую неделю от COVID-19 выздоровело 7 785 человек. Это на 7,5% больше, чем неделей ранее.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в период с 2020 и 2021 годов от коронавируса погибло 12,9 миллиона человек. За эти два года COVID-19 вошел в тройку причин смертности во всем мире. Кроме того, из-за пандемии снизилась продолжительность жизни.

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