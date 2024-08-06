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    Ребёнок-инвалид из Ленобласти рассказал о пенсионере, который 4 года трогал его гениталии

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    Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера могут возбудить в отношении жителя Кировского района Ленобласти. У него на даче нашли подростка-инвалида, который рассказал в дальнейшем подробности своих взаимоотношений с пенсионером.

    Еще в конце июля в Кировской городской прокуратуре узнали, что в одном из садоводств под Кировском несовершеннолетний проживает один, без взрослых. В полиции проверили и подтвердили информацию. 15-летнего ребёнка-инвалида нашли в гостях у 63-летнего пенсионера. Мальчика забрали в больницу.

    5 августа подросток рассказал в ходе беседы, что пенсионер на дачном участке и у себя дома трогал потерпевшего за половой член. Всё это, по словам юноши, происходило с 2020 года. Мужчину в тот же день задержали и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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