Ребёнок-инвалид из Ленобласти рассказал о пенсионере, который 4 года трогал его гениталии

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера могут возбудить в отношении жителя Кировского района Ленобласти. У него на даче нашли подростка-инвалида, который рассказал в дальнейшем подробности своих взаимоотношений с пенсионером.
Еще в конце июля в Кировской городской прокуратуре узнали, что в одном из садоводств под Кировском несовершеннолетний проживает один, без взрослых. В полиции проверили и подтвердили информацию.
5 августа подросток рассказал в ходе беседы, что пенсионер на дачном участке и у себя дома трогал потерпевшего за половой член. Всё это, по словам юноши, происходило с