Ребёнок-инвалид из Ленобласти рассказал о пенсионере, который 4 года трогал его гениталии

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера могут возбудить в отношении жителя Кировского района Ленобласти. У него на даче нашли подростка-инвалида, который рассказал в дальнейшем подробности своих взаимоотношений с пенсионером.



Еще в конце июля в Кировской городской прокуратуре узнали, что в одном из садоводств под Кировском несовершеннолетний проживает один, без взрослых. В полиции проверили и подтвердили информацию. 15-летнего ребёнка-инвалида нашли в гостях у 63-летнего пенсионера. Мальчика забрали в больницу.

