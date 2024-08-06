Большой ремонт Мурманского шоссе под Петербургом запланирован на следующее лето

Мурманское шоссе планируется обновить почти полностью. Начнут работы с Кировского района Ленобласти в 2025 году. Об этом
Крупный ремонт на Мурманском шоссе стартует в начале следующего лета. Обновить планируется
Также на второй квартал 2025 года намечено переустройство газопроводов под шоссе на участке у Приладожского. Будут перекладывать четыре большие трубы. После этого дорожники смогут завершить реконструкцию отрезка трассы, и все поедут по четырем полосам.
А сейчас завершается ремонт асфальта на «Северном полукольце» между Морозовкой и Борисовой Гривой. С 7 по