Большой ремонт Мурманского шоссе под Петербургом запланирован на следующее лето

Мурманское шоссе планируется обновить почти полностью. Начнут работы с Кировского района Ленобласти в 2025 году. Об этом 6 августа сообщает дорожный комитет региона.

Крупный ремонт на Мурманском шоссе стартует в начале следующего лета. Обновить планируется 34 километра трассы от Путилово до Кисельни. Процесс потребует времени, так как кроме асфальта местами нужно заменить торф с глиной в основании дороги, поскольку они не держат нагрузку и проседают.