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    Большой ремонт Мурманского шоссе под Петербургом запланирован на следующее лето

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    Фото: Dorogi_lo
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    Мурманское шоссе планируется обновить почти полностью. Начнут работы с Кировского района Ленобласти в 2025 году. Об этом 6 августа сообщает дорожный комитет региона.

    Крупный ремонт на Мурманском шоссе стартует в начале следующего лета. Обновить планируется 34 километра трассы от Путилово до Кисельни. Процесс потребует времени, так как кроме асфальта местами нужно заменить торф с глиной в основании дороги, поскольку они не держат нагрузку и проседают.

    Также на второй квартал 2025 года намечено переустройство газопроводов под шоссе на участке у Приладожского. Будут перекладывать четыре большие трубы. После этого дорожники смогут завершить реконструкцию отрезка трассы, и все поедут по четырем полосам.

    А сейчас завершается ремонт асфальта на «Северном полукольце» между Морозовкой и Борисовой Гривой. С 7 по 9 августа там закроют два съезда на развязке с Мурманским шоссе. «Фонтанка» рассказывала, как можно будет их объехать.

    Фото: Dorogi_lo

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