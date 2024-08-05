На развязке трассы «Кола» под Петербургом перекроют два съезда

Ремонт оставит водителей без двух съездов на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Речь вновь идет о развязке с дорогой «Магистральная», где на минувшей неделе уже закрывали съезды.

С 7 по 9 августа на развязке автодороги Р-21 «Кола» и участка «Магистральная» трассы А-181 «Скандинавия» будут полностью перекрыты съезды с Мурманского шоссе в посёлок имени Морозова при движении со стороны Мурманска и с «Магистральной» на «Колу» в сторону Петербурга. Там будут устранять колейность дорожного покрытия, сообщает 5 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».