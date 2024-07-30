На Мурманском шоссе перекроют два съезда под Петербургом

Дорожные работы потеснят водителей на развязке федеральной трассы «Кола» с автодорогой «Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти. В конце июля — начале августа там будут перекрывать съезды.

С 31 июля по 2 августа одновременно полностью перекроют два съезда на 36-м километре автодороги Р-21 «Кола» — на развязке с дорогой «Магистральная», входящей в состав трассы А-181 «Скандинавия». Речь идет о съездах на «Колу» в направлении Мурманска и с «Колы» по направлению из Петербурга в посёлок имени Морозова, сообщает 30 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».