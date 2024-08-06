Из-за паники и давки в екатеринбургском аэропорту пострадали двое. Причиной могла стать урна

Два человека пострадали ночью 6 августа в результате давки в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает телеграм-канал аэропорта. Как пишет E1.RU, главной версией пока считается падение урны.
По информации аэропорта, большое число людей в здании скопилось из-за того, что авиаперевозчики отклонились от расписания, и из-за этого аэропорт практически в одно время принимал сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.
«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определённого времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля», — отмечается в сообщении.
Два человека упали и получили травмы. Оперативную помощь им оказали сотрудники здравпункта аэропорта.
Пограничники за несколько минут восстановили порядок. Аэропорт не прекращал работу, он функционирует в штатном режиме.
«В настоящее время в причинах, спровоцировавших ситуацию, и в том, были ли это преднамеренные действия, разбираются компетентные органы», — подчеркивают в Кольцово.
По предварительным данным, спровоцировать панику мог глухой громкий звук упавшей урны, который был неверно интерпретирован пассажирами, заявили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
«В настоящее время изучаются записи с камер наблюдения, опрашивается персонал воздушной гавани и очевидцы случившегося», — подчеркивается в сообщении.
Очевидец рассказал E1.RU, что пассажиры могли испугаться небольшого происшествия у эскалатора. По его словам, в толпе прибывших пассажиров упала женщина, «ее немного зацепило, и началась паника».
«Никаких взрывов и выстрелов не было. Скорее, была некомпетентность работников аэропорта и пограничников», — считает пассажир.
Уральская транспортная прокуратура, напомним, объявила о проверке после публикаций в СМИ о массовой давке в Кольцово после ложного крика о бомбе.