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    Из-за паники и давки в екатеринбургском аэропорту пострадали двое. Причиной могла стать урна

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    Два человека пострадали ночью 6 августа в результате давки в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает телеграм-канал аэропорта. Как пишет E1.RU, главной версией пока считается падение урны.

    По информации аэропорта, большое число людей в здании скопилось из-за того, что авиаперевозчики отклонились от расписания, и из-за этого аэропорт практически в одно время принимал сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.

    «В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определённого времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля», — отмечается в сообщении.

    Два человека упали и получили травмы. Оперативную помощь им оказали сотрудники здравпункта аэропорта.

    Пограничники за несколько минут восстановили порядок. Аэропорт не прекращал работу, он функционирует в штатном режиме.

    «В настоящее время в причинах, спровоцировавших ситуацию, и в том, были ли это преднамеренные действия, разбираются компетентные органы», — подчеркивают в Кольцово.

    По предварительным данным, спровоцировать панику мог глухой громкий звук упавшей урны, который был неверно интерпретирован пассажирами, заявили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

    «В настоящее время изучаются записи с камер наблюдения, опрашивается персонал воздушной гавани и очевидцы случившегося», — подчеркивается в сообщении.

    Очевидец рассказал E1.RU, что пассажиры могли испугаться небольшого происшествия у эскалатора. По его словам, в толпе прибывших пассажиров упала женщина, «ее немного зацепило, и началась паника».

    «Никаких взрывов и выстрелов не было. Скорее, была некомпетентность работников аэропорта и пограничников», — считает пассажир.

    Уральская транспортная прокуратура, напомним, объявила о проверке после публикаций в СМИ о массовой давке в Кольцово после ложного крика о бомбе.

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    Комментарии 8

    Guddd-Head06 Авг 2024 в 11:18
    Лол)
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