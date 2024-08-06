Из-за паники и давки в екатеринбургском аэропорту пострадали двое. Причиной могла стать урна

Два человека пострадали ночью 6 августа в результате давки в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает телеграм-канал аэропорта. Как пишет E1.RU, главной версией пока считается падение урны.



По информации аэропорта, большое число людей в здании скопилось из-за того, что авиаперевозчики отклонились от расписания, и из-за этого аэропорт практически в одно время принимал сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.



«В зоне пограничного контроля, прохождение которого требует определённого времени, кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате которой началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля», — отмечается в сообщении.

