«Бегите, стреляют!» Крики о бомбе в аэропорту Екатеринбурга спровоцировали массовую давку

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о массовой давке в екатеринбургском аэропорту Кольцово после ложного крика «Бомба!»



По данным E1.RU, инцидент в Кольцово произошёл ночью 6 августа. Почти одновременно приземлились три самолета (два из Турции и один из Дубая), и в здании было много людей. В этот момент в зоне паспортного контроля кто-то закричал, люди запаниковали, началась сильная давка. По словам очевидцев, где-то на эскалаторе был хлопок, кто-то упал, а потом крикнули: «Бегите, стреляют!»

