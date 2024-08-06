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    «Бегите, стреляют!» Крики о бомбе в аэропорту Екатеринбурга спровоцировали массовую давку

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    Фото: E1.RU
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    Уральская транспортная прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о массовой давке в екатеринбургском аэропорту Кольцово после ложного крика «Бомба!»

    По данным E1.RU, инцидент в Кольцово произошёл ночью 6 августа. Почти одновременно приземлились три самолета (два из Турции и один из Дубая), и в здании было много людей. В этот момент в зоне паспортного контроля кто-то закричал, люди запаниковали, началась сильная давка. По словам очевидцев, где-то на эскалаторе был хлопок, кто-то упал, а потом крикнули: «Бегите, стреляют!»

    В самом аэропорту журналистам подтвердили информацию о давке. Сейчас Кольцово работает в штатном режиме.

    «Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы», — отметили в пресс-службе аэропорта.

    Издание приводит слова одной из пассажирок, вернувшейся из Антальи: «Дети падали в обморок от духоты. Какой-то умник закричал: «Бомба!», и люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки. В итоге многие не прошли таможню по возвращении в Россию».

    «Послышались хлопки и крики людей, что стреляют. Все побежали, было много детей, создалась давка. Мы за чемоданами не вернулись, уехали сразу домой», — рассказала еще одна туристка.

    «Услышали женские крики, кто-то закричал про стрельбу. Затем увидели, как все побежали — бежали даже сотрудники авиакомпаний. Хлопков мы не слышали. При нас люди выбегали босиком, без чемоданов, дети рыдали», — отмечает еще один очевидец.

    Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

    Фото: E1.RU

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