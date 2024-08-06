Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке. Теперь за кредит на жилье придется платить минимум 20% годовых

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка. Такое решение принято после того, как ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых, отмечает кредитная организация.
Минимальный размер процентной ставки в «Сбере» на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине «Домклик», при размере первоначального взноса более 20% и выполнении ряда других условий. На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3%.
Банк ВТБ с 6 августа также изменит условия кредитов по рыночным ипотечным программам, передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Повышение составит от 0,5 до 1,7 п.п. в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов.
Займы на покупку жилья в банке можно будет взять от 20,5% годовых. На минимальную ставку смогут претендовать зарплатные клиенты банка при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита.