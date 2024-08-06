Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке. Теперь за кредит на жилье придется платить минимум 20% годовых

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка. Такое решение принято после того, как ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых, отмечает кредитная организация.



Минимальный размер процентной ставки в «Сбере» на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине «Домклик», при размере первоначального взноса более 20% и выполнении ряда других условий. На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3%.