18 мне уже. Ключевую ставку снова повысили — победит ли инфляцию «компромиссное» решение

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18%. Если вы хватаетесь за голову и вопрошаете: «Когда же это кончится?», то увы, нескоро. Для возвращения инфляции к цели требуются гораздо более жесткие условия, чем предполагалось ранее, и в случае необходимости регулятор поднимет ставку еще. «Фонтанка» поговорила с экспертами о том, поможет ли это победить инфляцию.



Ставка против инфляции На пресс-конференции по итогам заседания по ставке председатель ЦБ Эльвира Набиуллина перечислила основные причины повышения ключевой ставки, ставшего первым за последние семь месяцев. Устойчивая инфляция увеличивается, активность потребителей не охлаждается, положительный разрыв экономики, возникающий когда рост спроса опережает расширение предложения, не сокращается, и это происходит в условиях возрастающей жесткости рынка труда. Кроме того, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.



Накануне решения аналитики называли повышение на два процентных пункта наиболее вероятным исходом. Как оказалось позже, за него высказалось и большинство участников обсуждения в ЦБ. При этом звучали как и более мягкие предложения (сохранить 16%), так и более жесткие (повысить до 19% или 20%). Это требуется для борьбы с инфляцией, которая всего за месяц после 8,6% в июне увеличилась до 9%, по данным на 22 июля. В это внесла свой вклад индексация тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.

Рассуждая о том, поможет ли повышение ставки победить инфляцию, опрошенные «Фонтанкой» эксперты отмечают, что если бы ЦБ не повышал ставку, цены росли бы сейчас еще большими темпами. «[Повышение ключевой ставки] точно помогает победить инфляцию, другой вопрос — до каких уровней, насколько быстро и будет ли только этого решения достаточно», — сказала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.



Как объясняет инвестбанкир и основатель проекта bitkogan Евгений Коган, с точки зрения ЦБ, основная причина роста инфляции — это безудержный рост кредитования. Заемщики берут потребительские кредиты, ипотеку и другие займы несмотря на высокие ставки. Единственный способ для регулятора заставить людей брать меньше — ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) снова и снова.

«Другое дело, что, если люди брали под 18[%], они и под 20 будут брать. Брали под 20, они и под 22 будут брать. Если мы хотим действительно серьезно повлиять на кредитование, тогда, наверное, ставка должна быть повышена сразу, по моей оценке, на 500 базисных пунктов, до 23, или даже на 700 [базисных пунктов], до 25%. Но никто на такой «экстремизм», естественно, не пойдет. Центральный банк не пойдет на убийство экономики», — считает Коган.



Поэтому регулятор пытается найти тот уровень, при котором кредитование не остановится, но замедлится. Например, с 20–30% роста в год хотя бы до 10%. «Это уменьшит давление на рост денежной массы и, таким образом, ЦБ добьется своего», — говорит экономист.

Но это то, что касается монетарных факторов инфляции. С ними в российской экономике соседствуют немонетарные — рост издержек за счет санкций и недостаток рабочей силы. Эти проблемы повышение ставки будет только усугублять, отмечает Коган, так что бороться надо не ставкой единой, а применять и другие меры.



Профессор НИУ ВШЭ Андрей Заостровцев считает, что победить инфляцию не удастся, как раз потому что она зависит не только от предложения и спроса на деньги, на сокращение которых ориентировано повышение ставки, но и от ряда других немонетарных факторов. «Например, импорт обходится все дороже из-за санкций, из-за необходимости обходить эти ограничения — параллельный импорт, проблемы с расчетами и так далее. <...> Здесь рост цен будет происходить, независимо от того, какая у нас ставка Центробанка», — объясняет он.



18% — не предел? По оценке Наталии Орловой, ЦБ сейчас проводит сдержанную политику и ищет компромиссное решение, которое позволяет и таргетировать инфляцию, и поддерживать определенный уровень экономического роста. «Компромиссный подход заключается в том, что инфляция не такая быстрая, какой она была бы при более низкой ставке, но она пока не возвращается к цели. С другой стороны, это поддерживает динамику экономики», — говорит она.



26 июля ЦБ обновил свой среднесрочный прогноз. Последний раз он публиковался в конце апреля и тех пор все сильно изменилось. Сейчас Банк России ожидает, что инфляция по итогам 2024 года составит не 4,3–4,8%, а 6,5–7%. Также он существенно повысил прогноз по средней ключевой ставке. «С учетом того, что с 1 января по 28 июля 2024 года средняя ключевая ставка равна 16,0%, с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0–19,4%», — говорится в документе.



Это можно прочитать как заложенное в прогноз повышение ставки до 20% до конца года, но это не совсем так. Прогноз допускает рост до такого значения, но при наличии определенных факторов. Например, авторы финансового телегам-канала MMI предполагают, что, если в августе темпы роста цен останутся вблизи 10% с поправкой на сезонность, на следующем заседании 13 сентября ЦБ повысит ставку до 20%.

В то же время прогноз по инфляции в 6,5–7% Орлова называет оптимистичным. Из него следует, что ЦБ все-таки ждет низкую инфляцию в августе и сентябре. Также в релизе регулятора есть оговорка, что он исходит из «неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы». Простыми словами, он ожидает, что вслед за уже утвержденным повышением налогов (оно не влияет на инфляцию) дополнительных расходов бюджета не будет.



«Но если в августе будет подготовлен бюджет, который покажет, что еще и рост расходов ждет, тогда это будет новая вводная. Центральный банк оставляет за собой право учесть эти риски и дополнительно ужесточить политику, если потребуется», — говорит Орлова. Канал MMI в такой ситуации прогнозирует возможный уход ставки аж за 20%.

Прогноз регулятора не предполагает снижения ставки в 2024 году. Более того, ожидается, что и в следующие два года показатель будет на более высоких уровнях. В 2025 году средняя ставка составит 14–16%, в 2026-м — 10–11%. Так ситуация видится сейчас, но прогноз — не константа и может измениться с поступлением новых данных.

Что это значит для граждан и компаний Повышение ставки ведет к удорожанию кредитов и росту ставок по вкладам. Некоторые банки уже внесли изменения в условия предоставления услуг.



«Для людей ипотека будет дороже. Например, от ставки Центробанка зависят все кредитные ставки по всем кредитам, включая ипотечные, потребительские и так далее. Это такая ось, вокруг которой, как говорится, все вращается. Ну и кредиты для бизнеса тоже будут дороже, если, конечно, этот бизнес не под покровительством государства, которое часто субсидирует ставки. <...> Обычному бизнесу, который работает, скажем, на потребительский рынок, будет хуже», — комментирует последствия решения Андрей Заостровцев.



Наиболее интересующий граждан вопрос, что теперь будет с ипотекой. Девелоперы предупреждают, что повышение ставки ставит под угрозу появление новых адресных программ с государственной поддержкой и может привести к ухудшению условий по действующим программам.

«Разрыв между ставками по льготным ипотечным программам и ключевой ставкой заметно увеличится. С семейной ипотекой, например, он составит теперь 12%, однако для государства еще до повышения ключевой ставки до 16% столь значительное субсидирование превращалось в чрезмерные расходы бюджета. Теперь же адресные льготные программы может ожидать ухудшение условий», — отмечает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов. Рыночные ипотечные ставки, по его словам, в ближайшее время вырастут до «заградительных» 22–23%.



Подобная ситуация уже наблюдалась весной 2022 года, отмечает вице-президент по финансам и экономике группы RBI Алексей Ефремов. Тогда на вторичном рынке заемщики либо покупали жилье за наличные, либо брали кредит на небольшую сумму, которую нужно было доплатить. На первичном рынке застройщики и банки в последние месяцы активно субсидировали рыночную ипотеку своими силами, снижая ставки до 11–13% на весь срок или до 5–8% на время строительства.



«Конечно, застройщики продолжат субсидировать рыночную ипотеку — сейчас это один из действенных инструментов продаж — однако, в зависимости от экономики проекта, могут увеличить предлагаемые покупателям ставки. То же касается акций, рассрочек и спецпредложений», — говорит он.



Наверняка, найдутся граждане, которых не испугает высокий процент по ипотеке. Пока жилье строится, они могут платить по сниженной ставке в надежде, что рефинансируют кредит, когда ситуация станет более благоприятной. Так что где действительно сейчас пролегает «заградительный» уровень ставок — это вопрос.



По мнению главного экономиста Альфа-банка, одна из главный задач для ЦБ сейчас — охладить инфляционные ожидания и взять их под контроль. Ожидания — это представление людей и бизнеса о том, какой будет инфляция. У граждан они сейчас растут, у предприятий — остаются на высоком уровне. Чем более высокого роста цен ждут экономические игроки, тем более устойчива инфляция к повышению ключевой ставки. «То есть они верят, что повышение ставки не изменит реальную стоимость денег, что она не будет съедена инфляцией. Мне кажется, что Центральный банк вот с этим должен бороться», — говорит Наталия Орлова.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

