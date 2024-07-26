В ЦБ не исключили дополнительного повышения ключевой ставки

Центральный банк будет держать ключевую ставку на высоком уровне столько, сколько потребуется, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на целевом уровне 4%. Об этом на пресс-конференции 26 июля сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени. Того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», — сообщила она.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 18% годовых и обновил среднесрочный прогноз на ближайшие три года, в котором траектория ставки существенно повышена. Так, средняя ставка в 2024 году составит 16,9–17,4% годовых, в 2025 — 14–16%, в 2026 — 10–11%.