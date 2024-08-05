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    Еще один сотрудник Адмиралтейских верфей из-за взяток получил реальный срок в колонии строгого режима

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    Сотрудник судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» отправится в колонию строго режима. Суд признал специалиста по материально-техническому снабжению виновным в семи эпизодах получения взяток (ч. 2 ст. 290, пп. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает 5 августа Следственный комитет Петербурга.

    Следствием и судом установили, что в период с июня по сентябрь 2019 года сотрудник «Адмиралтейских верфей» получал взятки от представителя коммерческой организации за заключение договоров на поставку продукции. Таким образом он получил более 715 тысяч рублей.

    Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на семь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, а также на 3,5 года запретил ему работать на аналогичной должности. Полученные в виде взяток 715 920 рублей взысканы в доход государства. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

    Ранее экс-сотрудница «Адмиралтейских верфей», также работавшая специалистом по материально-техническому снабжению, была приговорена к семи с половиной годам реального срока по делу о получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Деньги она брала с контрагента и подчиненной.

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