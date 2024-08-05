Еще один сотрудник Адмиралтейских верфей из-за взяток получил реальный срок в колонии строгого режима

Сотрудник судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» отправится в колонию строго режима. Суд признал специалиста по материально-техническому снабжению виновным в семи эпизодах получения взяток (
Следствием и судом установили, что в период с июня по сентябрь
Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на семь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере
Ранее экс-сотрудница «Адмиралтейских верфей», также работавшая специалистом по материально-техническому снабжению, была приговорена к семи с половиной годам реального срока по делу о получении взятки в размере