Специалиста по закупкам на верфях арестовали в зале суда. Ей дали 7,5 лет за взятку в 450 тысяч

Экс-сотрудница Адмиралтейских верфей приговорена к 7,5 годам реального срока по делу о получении взятки. Деньги она брала с контрагента и подчиненной.

О решении 9 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мария Исаева работала ведущим специалистом по материально-техническому снабжению верфей, когда в 2021 году решила пойти на преступление. Она потребовала с одного из подрядчиков взятку за то, чтобы он и далее оставался подрядчиком. Представитель компании согласился, и специалист на систематической основе начала получать деньги. Всего до момента задержания она получила без малого 400 тысяч.