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    Специалиста по закупкам на верфях арестовали в зале суда. Ей дали 7,5 лет за взятку в 450 тысяч

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    12 комментариев

    Экс-сотрудница Адмиралтейских верфей приговорена к 7,5 годам реального срока по делу о получении взятки. Деньги она брала с контрагента и подчиненной.

    О решении 9 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мария Исаева работала ведущим специалистом по материально-техническому снабжению верфей, когда в 2021 году решила пойти на преступление. Она потребовала с одного из подрядчиков взятку за то, чтобы он и далее оставался подрядчиком. Представитель компании согласился, и специалист на систематической основе начала получать деньги. Всего до момента задержания она получила без малого 400 тысяч.

    Второй эпизод касался получения 50 тысяч от подчиненной. Сотрудница неформально общалась с подрядчиками и имела материальную выгоду от подобного общения. Деньги она дала Исаевой за покровительство и обещание не замечать нарушений по работе.

    Исаева признала взятку в 50 тысяч, второй эпизод считала мошенничеством. Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии, запретил 6 лет работать на аналогичной должности и оштрафовал на 800 тысяч. Она была арестовала в зале суда.

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    Комментарии 12

    28249317309 Июл 2024 в 16:37
    смешная сумма, для чинуш всяких и слабовиков и подавно
    +0−1
    28240881209 Июл 2024 в 16:22
    даже на комнату в коммуналке не успела ((
    +0−1
    Дондигидон09 Июл 2024 в 16:20
    Самые высокие откаты, это на каждом предприятии ВПК и госкорпораций. Туда просто ничего и никогда не продашь, без этого "входного билета".
    +3−0
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