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    Готовь сани летом. В Петербурге объявлен тендер на закупку соли на 680 млн рублей

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    Центральное управление региональных дорог и благоустройства в Петербурге 5 августа объявило тендер на закупку соли на 680 миллионов рублей. На эти деньги планируют закупить 79,3 тысячи тонн противогололедного вещества.

    Предприятие обслуживает Центральный, Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Петроградский районы, а также левый берег Невского и Василеостровского.

    В проекте договора на поставку соли прописаны требования к упаковке и качеству товара, гарантия на него должна составлять 24 месяца. Большую часть соли предполагают получить навалом, и некоторое количество (5,8 тонн) — в мягком специализированном контейнере. Подрядчик должен будет поставлять соль по заявкам заказчика в течение 20 дней.

    Сроки подачи заявок — до 23 августа. Действие контракта — до 30 апреля 2025 года.

    Одновременно с этим несколько других организаций также проводят процедуры закупок соли на предстоящую зиму. Северо-Западное управление региональных дорог и благоустройства выбирает исполнителя соответствующего контракта на 39,9 миллионов рублей (4,5 тысячи тонн). Уже выбрали поставщиков СПб ГБУ «Юго-Западное управление региональных дорог и благоустройства» и СПб ГБУ «Юго-Восточное управление региональных дорог и благоустройства». Первый заключил контракт на 37,4 миллиона рублей (5 тысяч тонн), второй — с условием оплаты в зависимости от фактических поставок по цене 8,8 тысяч рублей за тонну.

    В конце февраля этого года в Петербурге запустили эксперимент с использованием реагента «Бионорд» для борьбы с гололедом. В грануле содержатся 4 компонента: четверть должна приходиться на формиат натрия (это соль муравьиной кислоты), остальное — на карбамид (мочевина), хлориды кальция и натрия. В комблаге настаивают, что он так же безвреден, как техническая соль, которую традиционно используют дорожники. «Бионорд» выпускает Уральский завод противогололедных материалов, подробнее читайте на «Фонтанке».

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