Готовь сани летом. В Петербурге объявлен тендер на закупку соли на 680 млн рублей

Центральное управление региональных дорог и благоустройства в Петербурге 5 августа объявило тендер на закупку соли на 680 миллионов рублей. На эти деньги планируют закупить 79,3 тысячи тонн противогололедного вещества.



Предприятие обслуживает Центральный, Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Петроградский районы, а также левый берег Невского и Василеостровского.

В проекте договора на поставку соли прописаны требования к упаковке и качеству товара, гарантия на него должна составлять 24 месяца. Большую часть соли предполагают получить навалом, и некоторое количество (5,8 тонн) — в мягком специализированном контейнере. Подрядчик должен будет поставлять соль по заявкам заказчика в течение 20 дней.