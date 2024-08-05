ФНС по Петербургу доначислила бизнесу 8 млрд рублей налогов и штрафов

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Петербургу по итогам выездных проверок доначислило бизнесу 8 млрд рублей в январе–июне 2024 г. Об этом 5 августа сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ольгу Лобанову.

Всего налоговики совершили 57 таких контрольных мероприятий.



Чаще всего предприятиям приходилось доплатить налог на добавленную стоимость, считают опрошенные изданием эксперты. На втором месте — налог на прибыль. Оспорить доначисленные налоги и штрафы довольно сложно.



По данным городского управления ФНС, за первое полугодие суды по искам бизнеса снизили в общей сложности размер доначислений на 1,7 млрд рублей.

